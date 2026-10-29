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Prognoza

Pogoda na Wszystkich Świętych 2026. Jaka jest prognoza na 1 listopada?

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Wszystkich Świętych, pochmurno, zimno
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Przed nami kolejne pochmurne i wilgotne dni. W wielu miejscach słońce będzie miało problem z przebiciem się przez niskie chmury. Prognoza pogody na Wszystkich Świętych wskazuje jednak, że nie we wszystkich regionach niebo będzie całkowicie zasnute.

W okresie prognozy pogodę w Polsce kształtował będzie rozległy wyż Jurij znad środkowej Europy. Ze Skandynawii napływać będzie do nas chłodne i wilgotne powietrze polarne. Mimo adwekcji chłodnego powietrza zalegający nad nami układ baryczny zaczął wykazywać cechy tzw. zgniłego wyżu.

W przyziemnej warstwie atmosfery, pod inwersją, nagromadziło się dużo wilgoci. W efekcie utrzymuje się ponura aura z niskimi chmurami i zamgleniami. Lokalnie, szczególnie w nocy, występują gęste mgły i opady mżawki. Nie oznacza to jednak, że cała Polska będzie szczelnie pokryta chmurami - bardzo dużą rolę odgrywa tu również wpływ warunków lokalnych. Mogą pojawiać się lokalne przejaśnienia czy nawet rozpogodzenia. W piątek spodziewane są miejscami na północy oraz na południowym wschodzie Polski, natomiast w sobotę i niedzielę - lokalnie na zachodzie.

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Do końca tygodnia temperatura w ciągu dnia będzie dość wyrównana, a co najważniejsze - dodatnia. W sobotę niż przemieści się znad Skandynawii w rejon Morza Śródziemnego, a w niedzielę jego wędrówka przyniesie przelotne opady deszczu na południu kraju. W sobotę i niedzielę na obszarach podgórskich i w górach może spaść śnieg. Dosypie około 5-10 centymetrów białego puchu, w wyższych partiach Tatr nawet 10-15 cm.

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek rano gęste mgły mogą miejscami ograniczać widoczność do 100-200 metrów. Dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurny z zamgleniami, ale na północy oraz południowym wschodzie Polski wystąpią przejaśnienia. Możemy spodziewać się lokalnych opadów mżawki. Temperatura maksymalna tego dnia wyniesie od 9-10 stopni na wschodzie i centrum, do 11 stopni na południu i zachodzie. Wiatr z kierunku północno-zachodniego będzie słaby.

Klatka kluczowa-813585
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Sobota będzie pochmurna ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na wschodzie, południu i w centrum kraju. Na zachodzie ma się przejaśniać, a w górach może spaść śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni na Podlasiu, przez 10 stopni w regionach centralnych, do 13 stopni na Pomorzu Zachodnim. Północny wiatr powieje słabo i umiarkowanie. 

Pogoda na Wszystkich Świętych. Taki ma być 1 listopada

Niedziela, czyli Wszystkich Świętych, zapowiada się podobnie do soboty - z porannymi mgłami, przeważającym zachmurzeniem i zamgleniami. W górach może padać śnieg, zaś na południu kraju - słaby, przelotny deszcz. Lokalne przejaśnienia mogą pojawić się jedynie na zachodzie. Termometry wskażą od 8-9 stopni na wschodzie i w centrum do 11 stopni na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

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Po Zaduszkach nadejdzie ochłodzenie

Zaduszny poniedziałek również będzie pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Lokalnie na północy i zachodzie może spaść słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie około 8-9 stopni w całym kraju. Wiatr będzie słaby i zmienny. 

Wtorek przyniesie widoczne ochłodzenie. Niebo będzie pochmurne, jednak na północy i w centrum może się rozpogadzać. Lokalnie w północnych regionach spadnie słaby deszcz. Słupki rtęci wskażą od 6-7 stopni na północnym wschodzie kraju do 8-9 stopni na zachodzie. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-813599
Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: Ventusky
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
Wszystkich Świętychpogodaprognoza pogody
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