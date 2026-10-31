Prognoza Pogoda na Wszystkich Świętych 2026. Jaka jest prognoza na 1 listopada? Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: 284277860

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Pogodę w Polsce kształtuje układ wyżowy Jurij, którego centrum wolno przemieszcza się nad Europą Środkową. W obszar wyżu wcięła się jednak płytka zatoka, związana z niżem znad Morza Czarnego i Ukrainy. Wędrujący w niej front atmosferyczny dostarczył nad Polskę solidną porcję wilgoci. Zjawisko osiadania powietrza w wyżu zatrzymuje ją tuż przy powierzchni ziemi, co prowadzi do formowania się niskiej pokrywy chmur, a także mgieł i zamgleń. Front sprzyja również występowaniu opadów deszczu oraz mżawki. Jednocześnie z północy powoli spływa chłodne powietrze polarne, które w połączeniu z wysoką wilgotnością potęguje odczucie chłodu.

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Polska w jesiennej bańce

W kolejnych dniach pogodę w naszym kraju nadal będzie kształtował obszar wysokiego ciśnienia, ale dominujące znaczenie przejmie wyż znad Wysp Brytyjskich i Morza Północnego. W jego obrębie nadal zachodzić ma proces osiadania mas powietrza płynących wolno z północy, które formują rozległą zatokę chłodu. Ta będzie ciągnąć się od rosyjskiej Arktyki, aż po Alpy i Karpaty. Osiadanie powietrza prowadzi do kumulowania się wilgoci i zimna blisko ziemi, przez co tworzy swoistą pułapkę inwersyjną. Stan, w którym duszony jest wszelki ruch mas powietrza, zamyka nas w mglistej, jesiennej bańce.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Prognoza na 1 listopada

W dzień Wszystkich Świętych będzie pochmurno i mgliście. Miejscami może spaść słaby deszcz lub mżawka. W ciągu dnia przejaśnienia pojawią się głównie na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 10 stopni na zachodzie. Wiatr północno-wschodni będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Prognoza pogody na Zaduszki

Zaduszki nie przyniosą zmian w pogodzie. Będzie to dzień pochmurny, mglisty. Jedynie na północnym zachodzie niebo nieco się przejaśnieni. Słupki rtęci wskażą od 6-7 stopni na wschodzie i południu, przez 8 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na północnym zachodzie. Wiatr z północy i zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

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Co przyniesie początek listopada

Wtorkowe niebo będzie pochmurne, choć na północy i zachodzie kraju może się przejaśniać. Na Pomorzu i południu może spaść słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 stopni na wschodzie, przez 8 stopni w centrum kraju, do 11 stopni na północnym zachodzie. Wiatr północno-wschodni będzie słaby i umiarkowany.

Środowe, pochmurne niebo będzie się bardziej przejaśniać. Słupki rtęci wskażą od 7 stopni na wschodzie, przez 8-9 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na Pomorzu. Słaby, umiarkowany wiatr powieje z północno-wschodniego kierunku.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Czwartek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na południu, przez 8 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północny będzie słaby i umiarkowany, lecz na wschodzie okresami zwiększy swoją siłę.

Zmiana może nadejść pod koniec tygodnia, wraz z napieraniem niżu znad Arktyki na układ wyżowy, wymuszony zostanie ruch powietrza, co przyniesie długo wyczekiwane przejaśnienia. Z drugiej strony, w kierunku Polski ruszy kolejna fala chłodu.