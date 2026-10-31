Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na Wszystkich Świętych 2026. Jaka jest prognoza na 1 listopada?

|
1 listopada, Wszystkich Świętych, cmentarz
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: 284277860
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Pogoda na Wszystkich Świętych. Nad Polską zalegać będzie wilgoć i chłodne powietrze, dlatego początek listopada zapowiada się pochmurno, mgliście oraz niezbyt przyjemnie. Na większe przejaśnienia przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Pogodę w Polsce kształtuje układ wyżowy Jurij, którego centrum wolno przemieszcza się nad Europą Środkową. W obszar wyżu wcięła się jednak płytka zatoka, związana z niżem znad Morza Czarnego i Ukrainy. Wędrujący w niej front atmosferyczny dostarczył nad Polskę solidną porcję wilgoci. Zjawisko osiadania powietrza w wyżu zatrzymuje ją tuż przy powierzchni ziemi, co prowadzi do formowania się niskiej pokrywy chmur, a także mgieł i zamgleń. Front sprzyja również występowaniu opadów deszczu oraz mżawki. Jednocześnie z północy powoli spływa chłodne powietrze polarne, które w połączeniu z wysoką wilgotnością potęguje odczucie chłodu.

>>> CZYTAJ TEŻ: Kierowcy, tutaj trzeba uważać. Ostrzeżenia IMGW

Polska w jesiennej bańce

W kolejnych dniach pogodę w naszym kraju nadal będzie kształtował obszar wysokiego ciśnienia, ale dominujące znaczenie przejmie wyż znad Wysp Brytyjskich i Morza Północnego. W jego obrębie nadal zachodzić ma proces osiadania mas powietrza płynących wolno z północy, które formują rozległą zatokę chłodu. Ta będzie ciągnąć się od rosyjskiej Arktyki, aż po Alpy i Karpaty. Osiadanie powietrza prowadzi do kumulowania się wilgoci i zimna blisko ziemi, przez co tworzy swoistą pułapkę inwersyjną. Stan, w którym duszony jest wszelki ruch mas powietrza, zamyka nas w mglistej, jesiennej bańce.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Prognoza na 1 listopada

W dzień Wszystkich Świętych będzie pochmurno i mgliście. Miejscami może spaść słaby deszcz lub mżawka. W ciągu dnia przejaśnienia pojawią się głównie na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 10 stopni na zachodzie. Wiatr północno-wschodni będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-818881
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Prognoza pogody na Zaduszki

Zaduszki nie przyniosą zmian w pogodzie. Będzie to dzień pochmurny, mglisty. Jedynie na północnym zachodzie niebo nieco się przejaśnieni. Słupki rtęci wskażą od 6-7 stopni na wschodzie i południu, przez 8 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na północnym zachodzie. Wiatr z północy i zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

>>> CZYTAJ TEŻ: Lawinowa jedynka w Tatrach. Uważajmy na szlakach

Co przyniesie początek listopada

Wtorkowe niebo będzie pochmurne, choć na północy i zachodzie kraju może się przejaśniać. Na Pomorzu i południu może spaść słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 stopni na wschodzie, przez 8 stopni w centrum kraju, do 11 stopni na północnym zachodzie. Wiatr północno-wschodni będzie słaby i umiarkowany. 

Środowe, pochmurne niebo będzie się bardziej przejaśniać. Słupki rtęci wskażą od 7 stopni na wschodzie, przez 8-9 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na Pomorzu. Słaby, umiarkowany wiatr powieje z północno-wschodniego kierunku.

Klatka kluczowa-818894
Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Czwartek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na południu, przez 8 stopni w centrum kraju, do 10 stopni na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północny będzie słaby i umiarkowany, lecz na wschodzie okresami zwiększy swoją siłę. 

Zmiana może nadejść pod koniec tygodnia, wraz z napieraniem niżu znad Arktyki na układ wyżowy, wymuszony zostanie ruch powietrza, co przyniesie długo wyczekiwane przejaśnienia. Z drugiej strony, w kierunku Polski ruszy kolejna fala chłodu.

Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
Wszystkich Świętychpogodaprognoza pogody
Czytaj także:
Gęsta mgła będzie sporym utrudnieniem
Uwaga, tu warunki na drogach będą trudne
Prognoza
Supertajfun In-fa
Nawiedził ich supertajfun. Od poprzedniego nie minęły nawet dwa tygodnie
Świat
Śnieg na Gubałówce
Lawinowa jedynka w Tatrach. Uważajmy na szlakach
Prognoza
Burza, piorun, deszcz
Piorun uderzył blisko szkoły. Cztery osoby ranne
Świat
Aedes notoscriptus - komar, który został uznany za wektor owrzodzenia Buruli
Australia mierzy się z "mięsożerną" bakterią
Świat
Powodzie błyskawiczne w gminie Los Cabos w Meksyku
W 45 minut miasto znalazło się pod wodą. Nie żyją dwie osoby
Świat
Ulewy i powodzie w Syrii
Kilkaset domów zalanych, są ofiary śmiertelne
Świat
Opady
Tutaj w USA w Halloween pogoda może być niebezpieczna
Świat
Jeleń wskoczył do pralni
"Szansa na coś takiego wynosi jeden na milion". Nagranie
Świat
Śnieżna czapa na górze Fudżi
Pierwszy śnieg na słynnym szczycie. W tym roku pojawił się wyjątkowo późno
Świat
Greckie ulice zostały zalane wodą powodziową
Trzy lata po Danielu ulicami znów płynęły rwące potoki
Świat
Czapa lodowa Barnesa
Być może powstrzymaliśmy kolejne zlodowacenie. To nie jest dobra wiadomość
Świat
Klatka kluczowa-814385
Wybuch wulkanu Mayon. Mieszkańcom zalecono ewakuację
Świat
Szkielet nanotyrana Jodi przed aukcją w Sotheby's
Cena prawie pobiła rekord. Szkielet rzadkiego dinozaura sprzedany
Świat
Gęsta mgła
Gdzie jest mgła? Tu widać najsłabiej
Prognoza
Miejsce zawalenia się formacji skalnej w Kapadocji
Tragedia w Turcji. Atrakcja turystyczna zawaliła się na ludzi
Świat
Emisja CO2 dwutlenek węgla
"Kolejny rok, kolejny rekord". Niepokojący raport WMO
Nauka
Foka Dawid wśród jesiennych liści
Foka "ubrała się" w jesienne liście. Zobacz nagranie
Polska
Mucha śrubowa Cochliomyia hominivorax
Ten pasożyt zjada na żywca. Zaatakował psa w Arizonie
Świat
Prognoza długoterminowa na późną jesień i zimę
Wyjątkowo silna przeplatanka śnieżyc i ulew. Co mówi prognoza długoterminowa
Arleta Unton-Pyziołek
Orbita kandydatki na planetę karłowatą 2026 ED138
To ciało niebieskie może dołączyć do Plutona
Nauka
Cyklon Arnab w Indiach
Przed Arnabem ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Żywioł idzie dalej
Świat
Pochmurno, deszczowo, jesień, mgła, zgniły wyż
Widzialność będzie tu na tyle słaba, że wydano alarmy IMGW
Prognoza
Żubry w Puszczy Knyszyńskiej
Nagrał stado żubrów wśród drzew
Polska
Policja uwolniła zwierzę
Niedźwiedź zamknął się w samochodzie. Nagranie
Świat
Cyklon Arnab dotarł do Indii
Ofiary śmiertelne i ogromne zniszczenia. Arnab uderzył
Świat
Powodzie w miejscowości Sausalito niedaleko San Francisco
Wybrzeże Kalifornii pod wodą. "Matka Natura pobiera od nas podatek"
Świat
shutterstock_2512664603
Dramat na wybiegu dla lampartów. Nie żyje doświadczona opiekunka
Świat
Prognozowane opady deszczu w Grecji ok. godz. 14 czasu lokalnego
Czerwone alarmy w Grecji. "Ryzyko wystąpienia rozległych powodzi"
Świat
Dachy uszkodzone przez tornado w Requinoa w Chile
Trąba powietrzna zniszczyła 70 domów. "Nigdy nie przeżyłem czegoś podobnego"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom