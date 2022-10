Weekend w części Polski niemalże letni. Zmiana przyjdzie we Wszystkich Świętych 2022

We Wszystkich Świętych 2022 czekają nas zmiany w pogodzie. Nadal będą bardzo ciepłe miejsca, ale temperatura nigdzie niż już nie powinna sięgać 20 stopni Celsjusza, tak jak jeszcze w weekend. Chłodu w niektórych częściach Polski mogą dodawać gęste mgły i niebo szczelnie zakryte chmurami. Jeżeli gdzieś popada deszcz, to słabo i przelotnie.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W ciągu najbliższej nocy Polska będzie pod wpływem rozległego układu wysokiego ciśnienia Zachary znad południowej części Europy. W drugiej części nocy na zachodzie i północy kraju, a w ciągu dnia również w centrum, na pogodę wpłynie płytka zatoka ze strefą słabo aktywnego chłodnego frontu atmosferycznego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Do Polski napływać będzie ciepłe powietrze znad Hiszpanii i Francji.

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę prognozowane jest zachmurzenie od umiarkowanego na południu do dużego z rozpogodzeniami na północy i w centrum. W rejonie północno-wschodniej części kraju możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14-15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17-18 st. C w środkowych regionach, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie wiać umiarkowanie, na północy i wschodzie osiągając w porywach do 40-50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę czeka nas zmienne zachmurzenie z przewagą umiarkowanego na zachodzie i południu oraz dużego na wschodzie i w środkowej części Polski. Na Podkarpaciu oraz nad ranem w centrum kraju może słabo i przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16-17 st. C w centrum, do 21-22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

W poniedziałek jeszcze ponad 20 stopni

Poniedziałek w pasie od Pomorza Zachodniego po Ziemię Łódzką upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, które będzie związane z porannymi mgłami, stopniowo zanikającymi w ciągu dnia. W rejonie Pomorza Zachodniego silne zamglenia, a także całkowite zachmurzenie może utrzymywać się jednak przez cały dzień, dlatego wówczas temperatura powietrza będzie tam niższa od prognozowanej o kilka stopni. Na pozostałym obszarze kraju pierwszy dzień tygodnia przyniesie pogodną, a miejscami słoneczną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 17-18 st. C w centrum, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo, ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych 2022 i Zaduszki

W wtorek 1 listopada, we Wszystkich Świętych, nad ranem będzie pochmurno i mglisto. W ciągu dnia, zwłaszcza na wschodzie i południu, pojawią się rozpogodzenia. W centralnej i północnej Polsce, podobnie jak poprzedniego dnia, silne zamglenia i całkowite zachmurzenie możliwe jest przez cały dzień, w związku z czym mieszkańcy tych regionów powinni spodziewać się niższej temperatury o kilka stopni od tej prognozowanej. Na termometrach będzie maksymalnie od 14-15 st. C na północy, przez 16-17 st. C w centrum kraju, do 17-19 st. C na południu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

W środę, 2 listopada, na zachodzie kraju zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Poza tym zrobi się pogodnie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 12-14 st. C na północy, przez 14-15 st. C w środkowej części kraju, do 16-17 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany, południowy.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl