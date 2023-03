Pogoda na wiosnę 2023. Amerykańska prognoza długoterminowa

Gdzie utrzyma się zima?

Zanim to jednak nastąpi, czeka nas kilka tygodni tak zwanej "fazy neutralnej". Meteorolodzy AccuWeather są zdania, że to właśnie ona kształtować będzie wzorce pogodowe przez całą wiosnę i być może także na początku lata. Dlatego, przy uwzględnieniu tego czynnika w swoich przewidywaniach, wysnuli wniosek, że od końca marca do początku czerwca będą miejsca, w których wciąż będzie utrzymywać się zimne powietrze. Prognoza ta dotyczy przede wszystkim północnej części kontynentu. Skandynawia, ale także część Wielkiej Brytanii czy regiony alpejskie - nie bacząc na kalendarz - mają znajdować się chwilami w środku sezonu zimowego. Niewykluczone są tam opady śniegu. W tych częściach Europy marzec może przynieść wręcz anomalie pod kątem sumy opadów. Okresami poprószyć może także w innych częściach kontynentu.

Jak przekazali eksperci z AccuWeather, za chłód odpowiadać ma zjawisko pogodowe zwane "nagłym ociepleniem stratosferycznym". Występuje co kilka lat i jest wywoływane przez zakłócenia w górnych warstwach atmosfery ziemskiej, gdzie znajduje się tak zwany wir polarny - pasmo zimnych, silnych porywów wiatru, krążących wokół polarnych obszarów Ziemi. Czasami zdarza się, że zaczynają słabnąć, czego konsekwencją jest zejście chłodnych mas powietrza ze stratosfery na powierzchnię. Gdy jednak dochodzi do tego zjawiska, stratosfera gwałtownie się ociepla.

Łagodne oblicze wiosny

Trend może utrzymywać się przez pewien czas, ale niewykluczone, że przerywać go będą chłodne lub wręcz mroźne epizody. Dlatego cała średnia temperatura może okazać się zbliżona do średniej wieloletniej. Podobnie będzie w przypadku opadów - ich prognozowana suma wahać się może od "w granicach normy" do "nieco powyżej normy". Może to przynieść zaognienie problemów związanych z niedoborami wody i suszą.