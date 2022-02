Jaka będzie wiosna w pogodzie? Przewidywania Amerykanów

Wiosna astronomiczna i kalendarzowa rozpocznie się już za niecały miesiąc. Jaka pogoda czeka nas przez najbliższe miesiące? Będzie coraz cieplej, czy zima postanowi jeszcze o sobie przypomnieć? Sucho czy mokro? Amerykańscy meteorolodzy z portalu AccuWeather przedstawili wstępną prognozę na wiosnę 2022 dla Europy.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Początek wiosny meteorologicznej we wtorek 1 marca i wiosny astronomicznej w niedzielę 20 marca (wiosna kalendarzowa rozpoczyna się 21 marca) nie pociągnie za sobą znaczących zmian w pogodzie względem miesięcy zimowych - zwraca uwagę amerykański serwis AccuWeather. Od wielu tygodni w różnych częściach kontynentu panuje sztormowa pogoda, występują także okresy suszy w środkowej i zachodniej Europie. Aura już w niektórych krajach, w tym w Polsce, przypomina wczesną wiosnę.

Na północy Europy gwałtownie

Wiosna według przewidywań Amerykanów na obszarze od Irlandii Północnej po Szkocję i niektóre kraje bałtyckie zapowiada się wilgotno. Nie ma wśród nich Polski. Jak przekazał meteorolog Tyler Roys z serwisu AccuWeather, będą występować tam opady zbliżone do ponadprzeciętnych.

Zdaniem synoptyków, burzowy trend, który nastał w północnej Europie i krajach bałtyckich zimą, ma utrzymać się również wiosną. Układy niskiego ciśnienia powinny powodować głównie obfite opady deszczu, nie będą natomiast przyczyną silnych porywów wiatru, które w ostatnim czasie w wielu krajach wywołały rozległe zniszczenia.

Pogłębiająca się susza i wczesne upały na południu kontynentu

Obszar wysokiego ciśnienia może natomiast przyczyniać się do pogłębienia suszy od Hiszpanii i Portugalii, przez Francję i Włochy, po Bałkany. Najtrudniejsza sytuacja ma panować na Półwyspie Iberyjskim i południowej Francji.

Meteorolodzy wskazują, że w Hiszpanii i Portugalii mijająca zima była jedną z najbardziej suchych w historii pomiarów w tych państwach. Jak informowały miejscowe media, styczeń tego roku był w Hiszpanii drugim najbardziej suchym w XXI wieku. Ilość opadów wyniosła 26 procent normy. Susza odsłoniła stare zabudowania w hiszpańskiej miejscowości Aceredo, która 30 lat temu została zalana w celu utworzenia zbiornika wodnego.

Susza może dodatkowo przyczyniać się do wzrostu temperatury powietrza. Kiedy ziemia jest sucha, więcej energii słonecznej ogrzewa grunt zamiast odparowywać wilgoć. Dlatego, jak wyjaśnił Roys, w obu krajach Półwyspu Iberyjskiego może panować temperatura nawet od 3 do 5 stopni Celsjusza wyższa od normy, a w południowo-zachodniej Francji mogą to być 2-3 st. C powyżej normy.

Dodatkowo w Hiszpanii i Portugalii, a także południowej Francji przewidywane są wczesne upały. Już w maju temperatura może sięgać od 32 do 37 st. C, co - jak zaznaczył Roys - "o tej porze roku jest rzadkością".

Przewidywania synoptyków z AccuWeather na wiosnę 2022 tvnmeteo.pl za AccuWeather

Prognoza dla środkowej Europy. Temperaturowe "przeciąganie liny"

Dla środkowej części kontynentu prognozowane są łagodne warunki pogodowe, bez przedłużających się okresów suchej lub mokrej aury. Od północnej Francji, przez Niemcy i Polskę, po Bałkany, opady mają znajdować się nieco poniżej normy wieloletniej.

Co z temperaturą? Synoptycy mówią o "przeciąganiu liny" i "dwóch krokach do przodu, a jednym do tyłu". Wartości na termometrach będą miały trend wzrostowy względem średniej temperatury z poprzednich lat, ale nie powinno dojść do utrzymywania się temperatury powyżej średniej przez kilka tygodni. Będą występowały bowiem również chłodniejsze okresy.

Intensywne burze w kwietniu i maju

Wraz z upływem wiosny przewidywanych jest coraz więcej gwałtownych zjawisk burzowych. Silne burze z piorunami możliwe są na obszarze od Francji do Polski, szczególnie w kwietniu i maju. Wiatr może powodować szkody, możliwe są też gwałtowne powodzie.

Kolejnym regionem Europy zagrożonym intensywnymi burzami są Bałkany. Przyczyną tego będzie zderzenie się w maju chłodniejszego powietrza zalegającego nad Ukrainą z ciepłymi masami powietrza znad zachodu. Dla wschodu Europy prognozowana jest chłodna i sucha pogoda, z przymrozkami z połowie maja.

Autor:ps/dd

Źródło: AccuWeather, tvnmeteo.pl