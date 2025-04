Pogoda na Wielkanoc. Synoptycy podtrzymują prognozę, która niekoniecznie wam się spodoba

Pogoda na Wielkanoc 2025. Nadchodzące święta, jak po raz kolejny pokazują modele meteorologiczne, zapowiadają się deszczowo w wielu regionach kraju. Lokalnie pojawią się burze. W Niedzielę Wielkanocną temperatura będzie zróżnicowana.

Jaka pogoda na Wielkanoc?

W Wielką Sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, możliwymi prawie w całym kraju. W centrum i na południowym wschodzie spodziewane są burze.

Temperatura maksymalna tego dnia wyniesie od 17-18 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 19-20 st. C w centrum kraju, do 22-23 st. C w pasie wschodnim. Wiatr będzie południowy i zmienny, słaby lub umiarkowany. Jedynie podczas burz stanie się silny i porywisty.

Pogoda na Wielkanoc 2025. Prognoza na Święta Wielkanocne

W Niedzielę Wielkanocną należy spodziewać się deszczu w całym kraju, możliwe będą jednak też chwile ze słońcem. Całkowite zachmurzenie utrzyma się jedynie na północnym zachodzie Polski. W regionach centralnych i północno-wschodnich mogą pojawiać się burze.

Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w centrum, do 21 st. C na północnym wschodzie. Można spodziewać się dość silnego oraz silnego wiatru.

Pogoda na Wielkanoc. Prognozowana temperatura Ventusky.com

Pogoda na lany poniedziałek

Poniedziałek Wielkanocny ma przynieść deszczową aurę w całym kraju, choć aktualne prognozy przewidują też przejaśnienia. Na Podlasiu, w centrum oraz na Dolnym Śląsku niewykluczone są burze. Podczas wyładowań prędkość wiatru może w porywach osiągać do 80 kilometrów na godzinę.

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 16 st. C na północnym zachodzie, przez 20 st. C w centrum, po 22 st. C na południowym wschodzie Polski.

Pogoda na Wielkanoc. Prognozowane opady Ventusky.com

