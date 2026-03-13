Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na Wielkanoc. IMGW podaje prognozę na święta: idziemy w kierunku ochłodzenia

Koszyk wielkanocny
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Jakiej pogody możemy się spodziewać podczas tegorocznej Wielkanocy? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował długoterminową prognozę, obejmującą spodziewaną temperaturę i wysokość opadów.

Początek marca jest w Polsce bardzo ciepły. W większości kraju temperatura sięga dwucyfrowych wartości, a miejscami ociera się o 20 stopni Celsjusza. Nie oznacza to jednak, że kolejne tygodnie będą równie przyjemne. Z prognozy długoterminowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w Wielkanoc, która w tym roku będziemy obchodzić na początku kwietnia, nadejdzie ochłodzenie.

Pogoda na Wielkanoc. Prognoza długoterminowa

Według rzeczniczki IMGW Agnieszki Prasek w święta wielkanocne w większości kraju w ciągu dnia temperatura wyniesie od 3 do 5 st. C. W nocy spodziewane są wartości od 0 do 3 st. C. Zimniej będzie w górach, gdzie nocą temperatura może spaść do około -12 st. C. Ponadto w święta synoptycy IMGW spodziewają się opadów mieszanych deszczu i mokrego śniegu, a w wyższych partiach gór - śniegu.

- Są to prognozy długoterminowe, obarczone pewnym błędem, ale na tę chwilę możemy mówić, że idziemy w kierunku ochłodzenia. Typowo wiosennie powinno zrobić się w połowie kwietnia, a bliżej końca tego miesiąca będziemy mieć napływ zdecydowanie cieplejszych mas powietrza - poinformowała Prasek.

Wielkanoc. Jaka pogoda czeka nas w tym roku?
Wielkanoc. Jaka pogoda czeka nas w tym roku?
Źródło: Shutterstock

IMGW: w Wielkanoc pojawi się ryzyko przymrozków

Z prognozy pięciotygodniowej IMGW wynika, że w Niedzielę Wielkanocną, kończącą 14. tydzień roku, prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury minimalnej poniżej 0 st. C jest umiarkowane, ale zróżnicowane regionalnie. W rejonach podgórskich ryzyko przymrozków wynosi 45 procent, a w centrum i na zachodzie kraju możliwość wystąpienia ujemnej temperatury oscyluje w granicach 14-20 proc. Na Wybrzeżu ryzyko przymrozków spada do 10-14 proc. W lany poniedziałek szanse na ujemną temperaturę największe są ponownie na południu kraju (36 procent). W centrum prawdopodobieństwo wynosi między 10-14 proc., a na Pomorzu - 6-8 proc. Pierwszy tydzień kwietnia, w tym Niedziela Wielkanocna, może przynieść spadek temperatury o około 1-2 st. C poniżej normy wieloletniej (1991-2020). Jest ona wyliczana na podstawie średniej dobowej temperatury powietrza i wynosi około 7,5-8,5 st. C.

Jeśli chodzi o opady, to średnia maksymalna dobowa suma opadu w kwietniu w latach 1991-2020 wyniosła w niektórych województwach powyżej 40 litrów na metr kwadratowy. Prognoza pięciotygodniowa IMGW wskazuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia opadów powyżej 20 l/mkw. w Wielkanoc jest największe na południu kraju i w rejonach podgórskich (od 28 do 52 procent).

Przewrót w pogodzie. W prognozach widać śnieg
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przewrót w pogodzie. W prognozach widać śnieg

Arleta Unton-Pyziołek

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: PAP, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogodyIMGW
Czytaj także:
Na początku marca do Europy dotarł pył znad Sahary
"Brudny deszcz" padał w Europie. Opisała go NASA
Smog
Upały w południowej Kalifornii
"Dlaczego pocimy się na początku marca?". Zapanowały rekordowe upały
Świat
Rakieta SLS wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowy możliwy termin misji
Nauka
Deszcz, wiosna, deszczowo, ulewa, pogoda
Będzie ciepło, ale miejscami popada
Prognoza
Dywan kwiatów w Dolinie Śmierci
Eksplozja kolorów na pustyni. Pierwsza taka od dekady
Świat
Miejsce, gdzie doszło do potężnego osuwiska skalnego
Fala wspięła się na kilkaset metrów, wyrwała drzewa z korzeniami
Świat
Akcja poszukiwawcza po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Osuwisko zmiotło prawie dwieście domów. Rośnie liczba ofiar
Świat
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Nocą miejscami pojawią się przymrozki
Prognoza
Wypływ lawy z wulkanu Piton de la Fournaise na Reunionie
Lawa o włos od drogi. Coś takiego nie zdarzyło się od prawie 20 lat
Świat
Pioruny, burze, noc
Strefa burz jest nieruchoma
Polska
Mbadokai Beach in Deranitan, East Nusa Tenggara
Nie odpływały. Część z nich zginęła
Świat
tatry grzyb
W Polsce odkryto nowy gatunek grzyba
Polska
warszawa shutterstock_2273407003
Efekt fenowy podgrzeje część Polski. Potem przyjdą opady śniegu
Prognoza
Jeżozwierz w miejscowości Alwernia (województwo małopolskie)
Egzotyczne zwierzę przecięło drogę kierowcy z Małopolski
Polska
Susza hydrologiczna
Susza "wisi w powietrzu"
Polska
Powódź w Australii
Odnaleziono ciała turystów. "Przyjechali, by zobaczyć nasz piękny kraj"
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Marcowe wahnięcie temperatury. "Szykuje nam się zmiana"
Prognoza
Wiosna pyłki alergia brzoza
Od stycznia do września. Tyle może trwać sezon alergii
Ciekawostki
Deszcz, parasole
Wyciągnijcie parasole
Prognoza
Wstęgor królewski z Cabo San Lucas
"Ryby końca świata" wypłynęły na plażę
Świat
Kot skaczący, spada na cztery łapy
Naukowcy odkryli koci sekret. Tak spadają na cztery łapy
Nauka
Noc, deszczowo
Tutaj nocą pokropi deszcz
Prognoza
Siedziba ESA w Paryżu
Co z centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce?
Nauka
Burza
Mogą pojawić się i burze, i opady deszczu ze śniegiem. Prognoza pogody
Prognoza
Po osuwiskach w strefie Gamo Gofa w Etiopii
Przez dwa dni lało bez przerwy. Nie żyje 30 osób
Świat
Trzęsienie ziemi w Australii
"To był ułamek sekundy". Najsilniejszy wstrząs od dekad
Świat
Pościg za żółwiem
Żółw uciekł ze szkoły. Mieszkańcy wezwali policję
Ciekawostki
Ocean Antarktyczny
Zbadali DNA mikroorganizmów z Antarktyki. Odkryli geny nieznane nauce
Nauka
Zator lodowy na rzece
Zator lodowy na rzece, zarządzono ewakuację
Świat
Wulkan
Fontanny lawy wzbiły się w powietrze, zamknięto autostradę
Świat
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom