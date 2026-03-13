Pogoda na Wielkanoc. IMGW podaje prognozę na święta: idziemy w kierunku ochłodzenia

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Początek marca jest w Polsce bardzo ciepły. W większości kraju temperatura sięga dwucyfrowych wartości, a miejscami ociera się o 20 stopni Celsjusza. Nie oznacza to jednak, że kolejne tygodnie będą równie przyjemne. Z prognozy długoterminowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w Wielkanoc, która w tym roku będziemy obchodzić na początku kwietnia, nadejdzie ochłodzenie.

Pogoda na Wielkanoc. Prognoza długoterminowa

Według rzeczniczki IMGW Agnieszki Prasek w święta wielkanocne w większości kraju w ciągu dnia temperatura wyniesie od 3 do 5 st. C. W nocy spodziewane są wartości od 0 do 3 st. C. Zimniej będzie w górach, gdzie nocą temperatura może spaść do około -12 st. C. Ponadto w święta synoptycy IMGW spodziewają się opadów mieszanych deszczu i mokrego śniegu, a w wyższych partiach gór - śniegu.

- Są to prognozy długoterminowe, obarczone pewnym błędem, ale na tę chwilę możemy mówić, że idziemy w kierunku ochłodzenia. Typowo wiosennie powinno zrobić się w połowie kwietnia, a bliżej końca tego miesiąca będziemy mieć napływ zdecydowanie cieplejszych mas powietrza - poinformowała Prasek.

Wielkanoc. Jaka pogoda czeka nas w tym roku? Źródło: Shutterstock

IMGW: w Wielkanoc pojawi się ryzyko przymrozków

Z prognozy pięciotygodniowej IMGW wynika, że w Niedzielę Wielkanocną, kończącą 14. tydzień roku, prawdopodobieństwo wystąpienia temperatury minimalnej poniżej 0 st. C jest umiarkowane, ale zróżnicowane regionalnie. W rejonach podgórskich ryzyko przymrozków wynosi 45 procent, a w centrum i na zachodzie kraju możliwość wystąpienia ujemnej temperatury oscyluje w granicach 14-20 proc. Na Wybrzeżu ryzyko przymrozków spada do 10-14 proc. W lany poniedziałek szanse na ujemną temperaturę największe są ponownie na południu kraju (36 procent). W centrum prawdopodobieństwo wynosi między 10-14 proc., a na Pomorzu - 6-8 proc. Pierwszy tydzień kwietnia, w tym Niedziela Wielkanocna, może przynieść spadek temperatury o około 1-2 st. C poniżej normy wieloletniej (1991-2020). Jest ona wyliczana na podstawie średniej dobowej temperatury powietrza i wynosi około 7,5-8,5 st. C.

Jeśli chodzi o opady, to średnia maksymalna dobowa suma opadu w kwietniu w latach 1991-2020 wyniosła w niektórych województwach powyżej 40 litrów na metr kwadratowy. Prognoza pięciotygodniowa IMGW wskazuje, że prawdopodobieństwo wystąpienia opadów powyżej 20 l/mkw. w Wielkanoc jest największe na południu kraju i w rejonach podgórskich (od 28 do 52 procent).

Opracował Krzysztof Posytek