Nadal silnie wieje. Tu obowiązują ostrzeżenia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr
IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Pomarańczowe alarmy przed nim obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.
W tych powiatach nadal prognozuje się wystąpienie na wybrzeżu silnego wiatru z zachodu o średniej prędkości 45-60 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h.
Ostrzeżenia są ważne do godziny 21 w poniedziałek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy przez silnym wiatrem obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, polickim, Szczecin, goleniowskim, łobeskim, gryfickim, kołobrzeskim, świdwińskim, szczecineckim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin;
- pomorskim, wszędzie poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia;
- mazowieckim, wszędzie poza powiatami: sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- lubelskim;
- świętokrzyskim, w powiatach: koneckim, skarżyskim, kieleckim, Kielce, starachowickim, ostrowskim, opatowskim, sandomierskim;
- podkarpackim, w powiatach: tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim.
Prognozuje się tutaj wystąpienie silnego wiatru z północnego zachodu o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach do 70-85 km/h. IMGW zastrzega, że z uwagi na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony.
Alarmy obowiązują do godz. 21 w poniedziałek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
W części kraju obowiązują też alarmy przed przymrozkami. Wydane zostały w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;
- śląskim, w powiatach żywieckim i cieszyńskim;
- małopolskim, w powiecie nowotarskim;
- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim.
W powyższych miejscach prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -4 st. C.
Alarmy ważne będą w godzinach 3-7.30 we wtorek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Claus Bjoern Larsen