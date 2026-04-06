Nadal silnie wieje. Tu obowiązują ostrzeżenia

Pogoda w Polsce. IMGW nadal ostrzega przed silnym wiatrem w wielu rejonach kraju. Są miejsca, gdzie alarmy mają pomarańczowy kolor. Co więcej, w nocy w części kraju spodziewane są przymrozki.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Pomarańczowe alarmy przed nim obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim;
  • pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

W tych powiatach nadal prognozuje się wystąpienie na wybrzeżu silnego wiatru z zachodu o średniej prędkości 45-60 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 21 w poniedziałek.

Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przez silnym wiatrem obowiązują w województwach:

  • zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, polickim, Szczecin, goleniowskim, łobeskim, gryfickim, kołobrzeskim, świdwińskim, szczecineckim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin;
  • pomorskim, wszędzie poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia;
  • mazowieckim, wszędzie poza powiatami: sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach: koneckim, skarżyskim, kieleckim, Kielce, starachowickim, ostrowskim, opatowskim, sandomierskim;
  • podkarpackim, w powiatach: tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim.

Prognozuje się tutaj wystąpienie silnego wiatru z północnego zachodu o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach do 70-85 km/h. IMGW zastrzega, że z uwagi na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony.

Alarmy obowiązują do godz. 21 w poniedziałek.

Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

W części kraju obowiązują też alarmy przed przymrozkami. Wydane zostały w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;
  • śląskim, w powiatach żywieckim i cieszyńskim;
  • małopolskim, w powiecie nowotarskim;
  • podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim.

W powyższych miejscach prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -4 st. C.

Alarmy ważne będą w godzinach 3-7.30 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Claus Bjoern Larsen

Agnieszka Stradecka
Czytaj także:
Artemis II - foto z godz. 20:31
Są już najdalej od Ziemi. Prośba o nazwanie krateru na cześć zmarłej żony
Nauka
Silny wiatr, noc
U części z nas spadnie deszcz ze śniegiem. Nadal będzie silnie wiać
Prognoza
Burza piaskowa w okolicach miejscowości Lubiatowo (województwo pomorskie)
Widok jak na pustyni. A to Pomorze
Polska
Widok na Księżyc z kapsuły Orion podczas misji Artemis II
Noc, która przejdzie do historii. Taki jest plan NASA
Nauka
Interwencje strażaków z powodu silnego wiatru na Podkarpaciu
Szaleje silny wiatr. Spadający konar zranił kierowcę
Polska
Burza, piorun, deszcz
Gdzie jest burza? Formują się fronty, znów zaczyna grzmieć
Polska
Burza w Szwecji
Huraganowe porywy wiatru, tysiące domów bez prądu
Świat
Kotik
Lany poniedziałek w zoo. "Nie nudzimy się, bo zabawia nas Nelson"
Polska
Zdjęcie Księżyca wykonane czwartego dnia misji Artemis II
Kluczowy moment misji Artemis II. "Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"
Nauka
Silny wiatr
Alert RCB w dwóch województwach
Polska
Flensburg
Szukali w lesie pisanek, spadło na nich drzewo. Nie żyją trzy osoby
Świat
ventusky-rain-3h-20260406t0600-52n20e
Dwa fronty nad Polską. Tu pada deszcz
Prognoza
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Przed nami wietrzny i zimny śmigus-dyngus
Prognoza
Wyładowania atmosferyczne w Wielkanoc niedaleko Błonia na Mazowszu
Pioruny, grad i silny wiatr. Za nami niespokojna Wielkanoc
Polska
Deszcz, noc
Deszczowa, miejscami burzowa noc, w dzień chłodno
Prognoza
Piorun
Nad Polską grzmi, wieje, może padać grad
Polska
Deszcz ze śniegiem
To będzie trudny czas w pogodzie
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: zrobi się naprawdę zimno. Na jak długo?
Prognoza
Arizona
Został użądlony ponad sto razy. Walczy o życie
Świat
Christina Koc
Selfie z Ziemią i wielkie odliczanie
Nauka
Kura domowa, kury
Czy kura może być szczęśliwa? Biolożka odpowiada
Ciekawostki
Morskie Oko, 5.04.26
Sytuacja w Tatrach. Popularna droga do Morskiego Oka wciąż zamknięta
Polska
Burze w części kraju
Wiosenne burze. Sprawdź, gdzie może zagrzmieć
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi w Afganistanie
Kraj nękają katastrofy naturalne. Władze informują o kolejnych ofiarach
Świat
Pogoda na Wielkanoc
Słońce, deszcz, a nawet burza. Niedziela Wielkanocna będzie niespokojna
Prognoza
Plaza de la Malagueta w Maladze
Szykował byka do corridy. Nie żyje
Świat
Noc, chmury
Nocą miejscami pojawi się więcej chmur
Prognoza
Fairbanks, Alaska
Pięć miesięcy z ujemną temperaturą. Tak nie było od kilkudziesięciu lat
Świat
Lawiny, ostrzeżenie przed lawinami, ostrzeżenie lawinowe, Austria
Poszedł na narty. Zginął pod masą śniegu
Świat
Chmury burzowe, burza
Drastyczna zmiana temperatury, lokalne burze i niszczycielski wiatr. Pogoda na Wielkanoc
Prognoza
