Nadal silnie wieje. Tu obowiązują ostrzeżenia

Prognoza pogody na poniedziałek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Pomarańczowe alarmy przed nim obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiecie sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

W tych powiatach nadal prognozuje się wystąpienie na wybrzeżu silnego wiatru z zachodu o średniej prędkości 45-60 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h.

Ostrzeżenia są ważne do godziny 21 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przez silnym wiatrem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, polickim, Szczecin, goleniowskim, łobeskim, gryfickim, kołobrzeskim, świdwińskim, szczecineckim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin;

pomorskim , wszędzie poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia;

mazowieckim , wszędzie poza powiatami: sierpeckim, płockim, Płock, gostynińskim;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

lubelskim ;

świętokrzyskim , w powiatach: koneckim, skarżyskim, kieleckim, Kielce, starachowickim, ostrowskim, opatowskim, sandomierskim;

podkarpackim, w powiatach: tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim.

Prognozuje się tutaj wystąpienie silnego wiatru z północnego zachodu o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach do 70-85 km/h. IMGW zastrzega, że z uwagi na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony.

Alarmy obowiązują do godz. 21 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

W części kraju obowiązują też alarmy przed przymrozkami. Wydane zostały w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim;

śląskim , w powiatach żywieckim i cieszyńskim;

małopolskim , w powiecie nowotarskim;

podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim.

W powyższych miejscach prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -4 st. C.

Alarmy ważne będą w godzinach 3-7.30 we wtorek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

