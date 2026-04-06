Przybyło alarmów IMGW. Gdzie należy uważać

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Pomarańczowe alarmy przed nim obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiecie sławieńskim;

pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.

Prognozuje się wystąpienie na Wybrzeżu silnego wiatru o średniej prędkości od 44 do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h, z zachodu. Najsilniejszych porywów wiatru należy spodziewać się w godzinach okołopołudniowych i po południu.

Ostrzeżenia ważne będą do godziny 21 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przez silnym wiatrem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , poza powiatem sławieńskim;

pomorskim , poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia;

kujawsko-pomorskim ;

lubuskim , w powiatach północnych;

wielkopolskim , w powiatach położonych w północnej połowie regionu;

mazowieckim ;

łódzkim , poza powiatami południowo-zachodnimi i zachodnimi;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

lubelskim ;

świętokrzyskim , w powiatach północnych;

podkarpackim, w powiatach północnych.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach do 70-85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 8-21 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

W części kraju obowiązują też alarmy przed przymrozkami. Wydane zostały w województwach:

dolnośląskim , w powiatach południowych;

śląskim , w powiatach żywieckim i cieszyńskim;

małopolskim , w powiecie nowotarskim;

podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim.

W powyższych miejscach prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, przy gruncie do -4 st. C.

Alarmy ważne będą w godzinach 3-7.30 we wtorek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

IMGW ostrzega przed roztopami. Żółte alarmy zostały wydane w powiecie tatrzańskim w województwie małopolskim. Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Alarmy będą w mocy do godziny 18 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP