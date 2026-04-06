Przybyło alarmów IMGW. Gdzie należy uważać

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - silny wiatr
IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Pomarańczowe alarmy przed nim obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim;
- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim.
Prognozuje się wystąpienie na Wybrzeżu silnego wiatru o średniej prędkości od 44 do 60 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h, okresami do 95 km/h, z zachodu. Najsilniejszych porywów wiatru należy spodziewać się w godzinach okołopołudniowych i po południu.
Ostrzeżenia ważne będą do godziny 21 w poniedziałek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy przez silnym wiatrem obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, poza powiatem sławieńskim;
- pomorskim, poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia;
- kujawsko-pomorskim;
- lubuskim, w powiatach północnych;
- wielkopolskim, w powiatach położonych w północnej połowie regionu;
- mazowieckim;
- łódzkim, poza powiatami południowo-zachodnimi i zachodnimi;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- lubelskim;
- świętokrzyskim, w powiatach północnych;
- podkarpackim, w powiatach północnych.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 km/h, w porywach do 70-85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 8-21 w poniedziałek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - przymrozki
W części kraju obowiązują też alarmy przed przymrozkami. Wydane zostały w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach południowych;
- śląskim, w powiatach żywieckim i cieszyńskim;
- małopolskim, w powiecie nowotarskim;
- podkarpackim, w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim.
W powyższych miejscach prognozowany jest lokalny spadek temperatury powietrza do około -2 stopni Celsjusza, przy gruncie do -4 st. C.
Alarmy ważne będą w godzinach 3-7.30 we wtorek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy
IMGW ostrzega przed roztopami. Żółte alarmy zostały wydane w powiecie tatrzańskim w województwie małopolskim. Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Alarmy będą w mocy do godziny 18 w poniedziałek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
