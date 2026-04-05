Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

IMGW ostrzega przed roztopami. Żółte alarmy zostały wydane w powiecie tatrzańskim w województwie małopolskim. Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Alarmy będą w mocy do godziny 18 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W dużej części kraju powieje też silny wiatr. Alarmy przed nim IMGW wydał w województwach:

zachodniopomorskim ;

pomorskim ;

kujawsko-pomorskim ;

lubuskim , w powiatach północnych;

wielkopolskim , w powiatach położonych w północnej połowie regionu;

mazowieckim ;

łódzkim , poza powiatami południowo-zachodnimi i zachodnimi;

warmińsko-mazurskim ;

podlaskim ;

lubelskim ;

świętokrzyskim , w powiatach północnych;

podkarpackim, w powiatach północnych.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 70-85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Z uwagi na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony.

Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 8-21 w poniedziałek.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

