Silny wiatr. Ostrzeżenia IMGW dla ponad połowy województw

Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Miejscami podmuchy mogą być niebezpieczne już w nocy, ale najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na poniedziałek.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

IMGW ostrzega przed roztopami. Żółte alarmy zostały wydane w powiecie tatrzańskim w województwie małopolskim. Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Alarmy będą w mocy do godziny 18 w poniedziałek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W dużej części kraju powieje też silny wiatr. Alarmy przed nim IMGW wydał w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • lubuskim, w powiatach północnych;
  • wielkopolskim, w powiatach położonych w północnej połowie regionu;
  • mazowieckim;
  • łódzkim, poza powiatami południowo-zachodnimi i zachodnimi;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • lubelskim;
  • świętokrzyskim, w powiatach północnych;
  • podkarpackim, w powiatach północnych.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 70-85 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Z uwagi na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może zostać podniesiony.

Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 8-21 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prędkość i siła wiatru - jak je określamy
Źródło: Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński/PAP

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: stock.adobe.com

Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Przed nami wietrzny i zimny śmigus-dyngus
Prognoza
Wyładowania atmosferyczne w Wielkanoc niedaleko Błonia na Mazowszu
Pioruny, grad i silny wiatr. Za nami niespokojna Wielkanoc
Polska
Deszcz, noc
Deszczowa, miejscami burzowa noc, w dzień chłodno
Prognoza
Piorun
Nad Polską grzmi, wieje, może padać grad
Polska
Deszcz ze śniegiem
To będzie trudny czas w pogodzie
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: zrobi się naprawdę zimno. Na jak długo?
Prognoza
Arizona
Został użądlony ponad sto razy. Walczy o życie
Świat
Christina Koc
Selfie z Ziemią i wielkie odliczanie
Nauka
Kura domowa, kury
Czy kura może być szczęśliwa? Biolożka odpowiada
Ciekawostki
Morskie Oko, 5.04.26
Sytuacja w Tatrach. Popularna droga do Morskiego Oka wciąż zamknięta
Polska
Burze w części kraju
Wiosenne burze. Sprawdź, gdzie może zagrzmieć
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi w Afganistanie
Kraj nękają katastrofy naturalne. Władze informują o kolejnych ofiarach
Świat
Pogoda na Wielkanoc
Słońce, deszcz, a nawet burza. Niedziela Wielkanocna będzie niespokojna
Prognoza
Plaza de la Malagueta w Maladze
Szykował byka do corridy. Nie żyje
Świat
Noc, chmury
Nocą miejscami pojawi się więcej chmur
Prognoza
Fairbanks, Alaska
Pięć miesięcy z ujemną temperaturą. Tak nie było od kilkudziesięciu lat
Świat
Lawiny, ostrzeżenie przed lawinami, ostrzeżenie lawinowe, Austria
Poszedł na narty. Zginął pod masą śniegu
Świat
Chmury burzowe, burza
Drastyczna zmiana temperatury, lokalne burze i niszczycielski wiatr. Pogoda na Wielkanoc
Prognoza
W niedzielę nad południem Norwegii ma ekstremalnie silnie wiać
Czerwony alert na Wielkanoc. "Skrajnie niebezpieczne" warunki
Świat
Victor Glover, Jeremy Hansen i Reid Wiseman pracują na pokładzie kapsuły Orion
Widzą Księżyc coraz lepiej. Emocje, jakich nie było podczas żadnej symulacji
Nauka
Dolina Pięciu Stawów pod śniegiem, 04.04.26
Lawiny mogą schodzić samoistnie. Aktualna sytuacja w polskich górach
Polska
Lasy namorzynowe na wybrzeżu wyspy Vanua Levu
Odkryli wyspę zbudowaną z owoców morza
Nauka
Cypr
Niebo zmętniało nad popularną wyspą
Świat
Zorza polarna, k. Lęborka (Pomorskie)
Świetliste filary pojawiły się nad Polską
Polska
Pożar Springs Fire w południowej Kalifornii
Setki hektarów spłonęły w kilka godzin. Ewakuowano mieszkańców
Świat
Pogoda na Wielkanoc
W Wielką Sobotę przydadzą się parasole
Prognoza
Przymrozki noc
Tu ściśnie lekki mróz. IMGW ostrzega
Prognoza
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi
Wstrząsy odczuwalne w trzech stolicach. Nie żyje osiem osób
Świat
Wielkanoc
Wielka Sobota z chmurami i deszczem
Prognoza
Widok Ziemi z pokładu kapsuły Orion
NASA pokazała niezwykłe zdjęcia. "Dzień dobry, Ziemio"
Nauka
