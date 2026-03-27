Pogoda na Wielkanoc. Zamieszanie w Wielki Tydzień, ale widać przełom

W czasie przeglądania świeżych wyliczeń modeli pogodowych dla Polski na Wielki Tydzień naszła mnie ogromna ochota rzucić wszystko i uciec na Korfu, by tam w cieple i słońcu tłuc czerwone naczynia. Botides to bardzo widowiskowa tradycja wielkanocna w Grecji. W Wielką Sobotę, w samo południe, na sygnał dzwonów kościelnych mieszkańcy zaczynają wyrzucać na ulice gliniane amfory i dzbany pełne wody. Nie zwracają uwagi na przechodniów oraz turystów i przez prawie pół godziny czynią radośnie niesamowity huk symbolizujący trzęsienie ziemi towarzyszące otwarciu grobu Chrystusa.

Hałas rozbijanych dzbanów przepędzić ma złe moce i obudzić przyrodę do życia po zimowym uśpieniu. W ten sposób Grecy od wieków nawiązują do wiosennych porządków i pozbywania się tego, co stare, zniszczone, by zrobić miejsce na nowe łaski płynące ze Zmartwychwstania. Tradycja pozbywania się dzbanów, w których przechowywano plony z poprzedniego roku, zapewniała obfite zbiory w nowym sezonie. A w górzystej Grecji, gdzie warunki naturalne są surowe i ziemi pod uprawę zbóż mało, gorliwie i radośnie kultywuje się te zwyczaje, bo "Pascha to wiosna wiary i natury". Grecka Wielkanoc w tym roku przypada dokładnie tydzień po katolickiej, bowiem tamtejszy Kościół wschodni trzyma się kalendarza juliańskiego. Wielka Sobota i Niedziela na Korfu ma być typowo wiosenna, z kłębiącymi się na niebie chmurami, przelotnym deszczem i burzami oraz temperaturą wzrastającą do 20-22 st. C.