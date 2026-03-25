Czy w święta pogoda dopisze? IMGW podał prognozę na Wielkanoc

Prognoza pogody na środę

Jaka będzie tegoroczna Wielkanoc? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody o zasięgu średnioterminowym i długoterminowym. Z modeli numerycznych wynika, że święta mają być chłodne.

Dowiedz się więcej: Pogoda na Wielkanoc. W święta może rządzić śnieżne monstrum

W okresie 30.03-5.04 anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 ma uplasować się na minusie. Oznacza to, że będzie chłodniej niż zwykle. Natomiast w kolejnym tygodniu, czyli 6.04-12.04, anomalia w większości kraju również znajdzie się na minusie, ale już nie tak dużym.

Pogoda na Wielkanoc

W tygodniu 30.03-5.04 w całej Polsce, z wyjątkiem północnego wschodu, suma opadów względem średniej z lat 1991-2020 będzie ponadprzeciętnie wysoka. Z map wynika, że na zachodzie Polski może być nawet dwukrotnie większa od normy. Jak przekazał Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB, miejscami wyniesie 15 litrów wody na metr kwadratowy w skali tygodnia.

Opady w święta wielkanocne

Z prognozy IMGW wynika, że najbardziej deszczowe okażą się Wielki Piątek, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, a w Wielką Sobotę nastąpi chwilowe rozpogodzenie. - Deszcz jest możliwy na terenie całego kraju, a opady śniegu będą możliwe w pasie od Małopolski, przez województwo mazowieckie i wielkopolskie, aż po północną część kraju - powiedział Piotr Szuster. Średnia temperatura powietrza w Polsce prognozowana na okres 30.03-5.04 wyniesie około 4 stopni Celsjusza. Natomiast temperatura maksymalna osiągnie ok. 8 st. C, a minimalna - około 0 st. C.

Piotr Szuster zauważył, że najzimniej będzie w pasie, w którym można spodziewać się opadów śniegu, to znaczy w województwach małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim i na północy kraju. Tam w nocy z czwartku na piątek i z piątku na sobotę średnia temperatura minimalna może wynieść -2 st. C.