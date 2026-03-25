Czy w święta pogoda dopisze? IMGW podał prognozę na Wielkanoc

Wielkanoc
Pogoda na Wielkanoc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracował prognozę pogody na tegoroczne święta. Sprawdź, jakich wartości na termometrach spodziewają się synoptycy Instytutu.

Jaka będzie tegoroczna Wielkanoc? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody o zasięgu średnioterminowym i długoterminowym. Z modeli numerycznych wynika, że święta mają być chłodne.

W okresie 30.03-5.04 anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 ma uplasować się na minusie. Oznacza to, że będzie chłodniej niż zwykle. Natomiast w kolejnym tygodniu, czyli 6.04-12.04, anomalia w większości kraju również znajdzie się na minusie, ale już nie tak dużym.

Arleta Unton-Pyziołek

Pogoda na Wielkanoc

W tygodniu 30.03-5.04 w całej Polsce, z wyjątkiem północnego wschodu, suma opadów względem średniej z lat 1991-2020 będzie ponadprzeciętnie wysoka. Z map wynika, że na zachodzie Polski może być nawet dwukrotnie większa od normy. Jak przekazał Piotr Szuster z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB, miejscami wyniesie 15 litrów wody na metr kwadratowy w skali tygodnia.

Opady w święta wielkanocne

Z prognozy IMGW wynika, że najbardziej deszczowe okażą się Wielki Piątek, Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny, a w Wielką Sobotę nastąpi chwilowe rozpogodzenie. - Deszcz jest możliwy na terenie całego kraju, a opady śniegu będą możliwe w pasie od Małopolski, przez województwo mazowieckie i wielkopolskie, aż po północną część kraju - powiedział Piotr Szuster. Średnia temperatura powietrza w Polsce prognozowana na okres 30.03-5.04 wyniesie około 4 stopni Celsjusza. Natomiast temperatura maksymalna osiągnie ok. 8 st. C, a minimalna - około 0 st. C.

Piotr Szuster zauważył, że najzimniej będzie w pasie, w którym można spodziewać się opadów śniegu, to znaczy w województwach małopolskim, mazowieckim, wielkopolskim i na północy kraju. Tam w nocy z czwartku na piątek i z piątku na sobotę średnia temperatura minimalna może wynieść -2 st. C.

Źródło: PAP

Anna Bruszewska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom