Pogoda na Wielkanoc. Klin gorąca nad Polską tuż przed świętami

Pogoda na Wielkanoc. W świetle najnowszych wyliczeń modeli meteorologicznych przed świętami czeka nas zastrzyk zwrotnikowego powietrza. Temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza. W części kraju mogą też pojawić się burze. Co mogą przynieść Wielkanoc i lany poniedziałek? Sprawdź szczegóły najnowszej prognozy.

W przyszłym tygodniu pogodę nadal mają kształtować układy niżowe znad Atlantyku i Europy Zachodniej, które dodatkowo wniknąć mają nad południowe regiony kontynentu. Widoczny w czwartek w wyliczeniach modeli amerykańskiego GFS i europejskiego ECMWF specyficzny układ wirów niżowych, rozciągniętych południkowo od Islandii po Włochy i Tunezję, sprzyjać będzie cyrkulacji powietrza północ - południe nad Europą.

Potężny klin ciepła na mapach

Nad Bałkany i Europę Środkową zassane mają być z południa ciepłe masy powietrza. Chłód natomiast napłynie nad kraje Europy Zachodniej. Rozwinąć się ma od północnej Afryki po Polskę i Finlandię potężny klin ciepła, z "zastrzykiem" zwrotnikowego powietrza.

- Tym samym w Wielkim Tygodniu, poprzedzającym Wielkanoc, temperatura w Polsce przekroczyć może 20 stopni. Miejscami osiągnąć może nawet 24-26 stopni - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl. W czwartek 17 kwietnia klin gorąca na mapach prognostycznych przybiera kształt pióropusza, obejmującego centrum i północ Europy.

- Ciepło rozlać się ma szeroko, co dobrze obrazuje mapa odchylenia temperatury na plus od średniej na wysokości 1,5 kilometra - dodała synoptyk tvnmeteo.pl.

Pogoda na Wielkanoc. Klin gorąca nad Europą Tropical Tidbits

Przed Wielkanocą możliwe burze

Jednak chłód zalegający nad Europą Zachodnią napierać ma na tę porcję ciepłego powierza, więc formować się będą fronty atmosferyczne z deszczem i burzami. W świetle najnowszych prognoz po wtorku z przelotnym deszczem, tylko środa ma być bardzo słoneczna.

W kolejnych dniach formować się mają fronty deszczowo-burzowe nad Europą Środkową, niosące opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. W burzach może spaść do 20 l/mkw. Pierwsze burze pojawić się mają w Wielki Czwartek na południu kraju.

- W Wielki Piątek ciepło zacznie być wypierane znad Polski, odsuwane na wschód, tym samym możliwy jest konkretny spadek temperatury na zachodzie - przekazała Arleta Unton-Pyziołek. Ale na Podkarpaciu wciąż możliwe jest 20 st. C.

W Wielką Sobotę, przy przelotnych opadach deszczu, gorąco ma być już tyko wspomnieniem. W niedzielę wielkanocną pogoda ma być typowo wiosenna, z kłębiącymi się chmurami i przelotnym deszczem na wschodzie i południu. W poniedziałek wielkanocny ma być już chłodniej.

- Należy pamiętać, że przy silnej zmienności cyrkulacji powietrza w nadchodzących dniach, przebudowie pola barycznego nad kontynentem, możliwa jest duża kapryśność pogody. Prognoza na Wielkanoc może ulec zmianie. A klin gorąca okazać się silnym i nie dać się tak szybko wypchnąć na wschód. Stąd istnieje około 40 procent szans, że w Wielkanoc będzie cieplej - podkreśliła synoptyk tvnmeteo.pl.

Pogoda na Wielki Czwartek i Wielki Piątek

W Wielki Czwartek termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na północnym zachodzie kraju, przez 23 st. C w centrum, do 25 st. C na południowym wschodzie.

W Wielki Piątek temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na północnym zachodzie kraju, przez 17 st. C w centrum, do 20 st. C na południowym wschodzie.

Pogoda na Wielką Sobotę

W Wielką Sobotę na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na północnym zachodzie kraju, przez 15 st. C w centrum, do 18 st. C na południowym wschodzie.

Pogoda na Wielkanoc

W niedzielę wielkanocną termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na północnym wschodzie kraju, przez 13 st. C w centrum, do 17 st. C na południowym wschodzie.

W lany poniedziałek temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 8 st. C na północnym wschodzie, przez 12 st. C w centrum, do 15 st. C na południowym wschodzie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl