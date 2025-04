W Wielkanoc miejscami zagrzmi i popada. Co będzie później?

Pogoda na Wielkanoc 2025. Najbliższe dni nadal będą bardzo ciepłe, jednak pod koniec tygodnia do Polski zaczną napływać chłodniejsze masy powietrza, a temperatura ma wrócić do wiosennej normy. W Wielkanoc w większości kraju będzie pochmurno, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami rozciągniętymi od Skandynawii po Hiszpanię, Włochy i śródziemnomorskie wybrzeże Afryki.

- Nasz kraj dostaje się pod wpływ wiru niżowego znad północnych Włoch, na obrzeżach którego powstaje jeszcze jeden niż, lokujący w piątek swoje centrum nad zachodnią Polską - mówi synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. - Już w nocy z czwartku na piątek zacznie wkraczać od południa strefa skłębionych chmur z deszczem i burzami. Obejmie ona Śląsk i Małopolskę, a nad ranem centrum kraju. W piątek fronty atmosferyczne postępować mają w głąb kraju, wpływając na pogodę w każdym regionie oprócz północno-wschodnich krańców - dodaje ekspertka.

Ciepłe powietrze zwrotnikowe zalegać ma jeszcze nad wschodnią połową kraju, ale na zachodnie regiony zaczną napierać masy chłodniejszego powietrza polarnego.

Pogoda na Wielkanoc 2025

W kolejnych dniach kraj pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia, sprzyjającego kłębieniu się chmur i występowaniu przelotnych opadów deszczu. W sobotę afrykański klin gorąca zostanie całkowicie odsunięty znad Europy Środkowej, a od zachodu wleje się nad całą Polskę chłodniejsze powietrze. Kłębić się będą deszczowe chmury na froncie atmosferycznym zalegającym nad północnymi i wschodnimi regionami kraju.

- W Wielkanoc wleją się od południa łagodne masy powietrza. Pogoda wróci do termicznej wiosennej normy, a przelotne opady deszczu pojawiać się mogą na północy i północnym zachodzie kraju. Podobnie pogodowo będzie w poniedziałek, choć na północnym wschodzie możliwe są burze - podkreśla synoptyk tvnmeteo.pl. Po świętach następować ma stopniowe, dłuższe ochłodzenie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Pogoda na Wielki Piątek i Wielką Sobotę

Wielki Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się od południowego zachodu i południa w głąb kraju opadami deszczu, głównie o charakterze przelotnym. Miejscami wystąpią burze z gradem i obfitym deszczem o natężeniu do 20-30 litrów na metr kwadratowy., szczególnie w pasie od Małopolski i Śląska, przez centrum kraju, po Kujawy. Tylko na północnym wschodzie do wieczora nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 24-25 st. C w centrum kraju, do 26-27 st. C na Mazowszu, Warmii, Mazurach i Podlasiu. Wiatr będzie południowo-wschodni, tylko na zachodzie powieje z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny, w burzach silny.

W Wielką Sobotę na niebie pojawi się sporo chmur, ale w ciągu dnia możemy liczyć na przejaśnienia. Przelotne opady deszczu o sumie 5 l/mkw. wystąpią w całym kraju, poza południowo-zachodnimi regionami. Z kolei na północnym wschodzie prognozowane są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 19 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podlasiu. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzach silny.

Prognoza na święta wielkanocne

Niedziela Wielkanocna upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Na północnym zachodzie i północy kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., niewykluczone są także burze. Termometry pokażą maksymalnie od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych.

Podobna aura dominować będzie w lany poniedziałek. Na niebie zobaczymy małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, które na północy i zachodzie Polski będzie duże. W tej części kraju mogą pojawić się także przelotne opady deszczu do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na zachodzie i północy powieje z północno-wschodnich kierunków, poza tym będzie południowy, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dnaich ventusky.com

Pogoda na wtorek

We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Poza zachodnimi regionami i Pomorzem w całej Polsce może przelotnie padać do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na północy, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na południu. Północny oraz zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Autorka/Autor:red.

Źródło: tvnmeteo.pl