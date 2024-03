Pogoda na Wielkanoc 2024. Wielka Sobota

Wielka Sobota zapowiada się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 24 st. C w południowych regionach kraju. Powieje południowy, na ogół słaby i umiarkowany wiatr, który w górach może w porywach osiągać prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na Niedzielę Wielkanocną

Niedziela Wielkanocna przyniesie dość pogodną aurę. Przelotne opady deszczu, o sumie 1-3 litrów na metr kwadratowy, pojawią się miejscami na zachodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, umiarkowanie i dość silnie. W porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.

Pogoda na lany poniedziałek

Poniedziałek upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, wzrastającego od zachodu do dużego. Na zachodzie i w centrum kraju przelotnie popada deszcz o sumie 5-10 l/mkw., miejscami też zagrzmi. W burzach spadnie do 20 l/mkw. deszczu, a wiatr w porywach powieje z prędkością do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Południowy wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Uwaga: w górach porywy mogą sięgać do 80-100 km/h.