Pogoda na Wielkanoc 2024. Święta zapowiadają się gorąco i burzowo

Pogoda na Wielkanoc 2024. W święta zrobi się bardzo ciepło, temperatura wzrośnie miejscami nawet do 25 stopni Celsjusza w cieniu. Poza tym mogą pojawić się burze.

Pogoda na Wielkanoc 2024. Wielka Sobota

W sobotę spodziewane jest przeważnie małe i średnie zachmurzenie.

Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni Celsjusza na północnym wchodzie kraju, przez 23 st. C w centrum, do 25 st. C na północnym zachodzie.

Pogoda na Niedzielę Wielkanocną

Niedziela przyniesie burze. Są one prognozowane są na północnym wschodzie Polski, w centrum i na południowym zachodzie. Na północnym zachodzie popada deszcz. Pogodnie przez cały dzień powinno być jedynie na południowym wschodzie kraju.

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na północnym zachodzie, przez 21 st. C w centrum, do 22 st. C na południowym wschodzie.

Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny

W lany poniedziałek zagrzmieć może tylko na Dolnym Śląsku. Poza tym popada deszcz - pojawi się on na północnym zachodzie i w centrum Polski. W pozostałych regionach wystąpi umiarkowane zachmurzenie.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na północnym zachodzie, przez 21 st. C w centrum, do 24 st. C na południowym wschodzie.

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl