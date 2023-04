Zima zajrzy do Polski przed świętami. Czy Wielkanoc też będzie biała?

Śnieg od początku tygodnia

W poniedziałek na południowym wschodzie kraju pojawią się przelotne opady śniegu do 1-5 centymetrów. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na wschodzie rozpędzający się do 50 kilometrów na godzinę.

Dużo śniegu spadnie w górach

W czwartek bez opadów będzie na obszarze północno-zachodniej Polski. W południowej części kraju okresowo będą pojawiać się opady deszczu ze śniegiem do 15 l/mkw., a w pozostałych regionach popada deszcz do 5 l/mkw. W górach możliwe są obfite opady śniegu, podczas których spadnie do 15 cm. Powieje północno wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach osiągając do 50 km/h.