Pogoda na Wielkanoc, lany poniedziałek i kolejne dni. Temperatura nie powinna nas rozczarować

Kolejne dni przyniosą nam pochmurną aurę i deszcz, ale także przejaśnienia i rozpogodzenia. Chociaż aura w Wielkanoc 2023 nie wszędzie okaże się idealna, święta upłyną pod znakiem wiosny, a nie zimy. Również temperatura będzie wyższa niż przyzwyczaiły nas ostatnie dni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na Wielkanoc

W Niedzielę Wielkanocną w całym kraju zapanuje pochmurna aura, ale niebo będzie przejaśniać się i rozpogadzać. W ciągu dnia spodziewany jest przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Śląsku do 14 st. C na Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny

W Poniedziałek Wielkanocny w zachodniej Polsce będzie pogodnie, ale na wschodzie dzień okaże się pochmurny i deszczowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków wschodnich będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni

Pogoda na wtorek, środę i czwartek

We wtorek na wschodzie kraju prognozowana jest pogodna aura, a w pozostałych regionach - pochmurne niebo z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Środa zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie i w centrum kraju mogą wystąpić opady deszczu. W ciągu dnia termometry wskażą od 11 st. C na Podlasiu do 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowy wiatr okaże się umiarkowany, jedynie okresami silniejszy.

W czwartek w strefie frontu, rozciągającego się od Podlasia przez centrum po Śląsk, wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu. W pozostałych regionach dzień przyniesie pogodną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni ventusky.com

Autor:as,kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl