W święta przyjdzie ocieplenie. Pojawią się burze

Święta Wielkanocne zapowiadają się wyraźnie cieplej niż było w ostatnie dni. Temperatura na dużym obszarze Polski przekroczy 10 stopni Celsjusza, a miejscami wzrośnie aż do 15 stopni. Część kraju okaże się deszczowa, pojawią się też burze, w innych regionach słońce będzie wyglądać zza chmur. Sprawdź najnowszą prognozę pogody na Wielką Sobotę, Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny.

W ciągu nadchodzącej doby niż Norbert, który przywędrował nad Polskę z rejonu basenu Morza Czarnego, niosąc frontowe opady deszczu, powoli odsunie się w stronę Alp, a związane z nim fronty atmosferyczne znacznie stracą na aktywności. W sobotę słabo i przelotnie padać - w związku z rozmywającymi się frontami - będzie głównie na północy i wschodnich krańcach kraju. Polska znajdzie się w polu podwyższonego ciśnienia - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Jak dodaje, nad nasz kraj z południowo-wschodnich regionów Europy napływa umiarkowanie ciepłe i wilgotne powietrze i tylko strumień nieco chłodniejszego powietrza z północy kontynentu okrąża Polskę poza jego zachodnią granicą i od południa przedziera się przez góry, nieśmiało obejmując południe kraju.

Prognoza pogody na Wielkanoc

Wielka Sobota upłynie z dużym zachmurzeniem. Na północy oraz krańcach wschodnich okresami będą występować opady deszczu poniżej 2 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podlasiu. Wiatr z kierunków wschodnich powieje słabo i umiarkowanie.

Na Niedzielę Wielkanocną prognozowana jest pochmurna aura z przejaśnieniami. W południowo-zachodniej części kraju na ogół nie powinno padać, a poza tym pojawią się okresowe opady deszczu o sumie do 5 l/mkw. Na Podlasiu mogą wystąpić pojedyncze burze. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C w Małopolsce, przez 12 st. C w centrum, do 14 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr z kierunków północnych okaże się słaby i umiarkowany.

W Poniedziałek Wielkanocny na wschodzie i częściowo w centrum kraju zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i słabymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze Polski zrobi się dość pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie od 10 st. C na Podkarpaciu, przez 13 st. C w środkowych regionach, do 15 st. C na północnym wschodzie. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje ze zmieniających się kierunków.

Burze możliwe też po świętach

We wtorek wypogodzi się na wschodzie. Od zachodu natomiast będą przemieszczać się w głąb kraju przelotne opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw., miejscami może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Mazowszu. Będzie wiać umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 40-60 kilometrów na godzinę, z kierunków południowych.

Środa we wschodnich i centralnych regionach przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na zachodzie Polski zachmurzenie okaże się duże i umiarkowane i tam padać nie będzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Podkarpaciu, przez 12 st. C w środkowej części kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany na wschodzie będzie północno-wschodni, na zachodzie zaś powieje z południowego zachodu.

