"Porcja wilgoci w zetknięciu z chłodem". Idą obfite opady

Opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu czekają przez najbliższych kilka dni. Najbardziej obficie ma padać w czwartek. Prognoza pogody na weekend i Wielkanoc pokazuje szansę na napływ cieplejszego powietrza. Temperatura znów w niektórych regionach kraju może przekraczać 10 stopni Celsjusza, ale święta zapowiadają się pochmurno i deszczowo.

W ciągu nadchodzącej doby Polska w dalszym ciągu pozostawać będzie pod wpływem zimnego wyżu Meryem, rozciągającego się od północnych krańców Skandynawii po południowe brzegi Morza Północnego. Z północy wciąż napływać będzie zimne i umiarkowanie wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego. Nocne rozpogodzenia sprzyjać będą spadkom temperatury do kilku stopni poniżej zera - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Wtorek nad ranem zapowiada się dość pogodnie, w ciągu dnia natomiast nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego. Od Podlasia, przez Mazury i północne Mazowsze, po Pomorze i Kujawy w niektórych miejscach pojawią się przelotne opady śniegu rzędu 1-3 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północny, słaby i umiarkowany.

Śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz

Następnego dnia - jak wyjaśnia synoptyk - w zatoce niżu znad Morza Czarnego utworzy się lokalny ośrodek niżowy obejmujący północne regiony naszego kraju. Pomiędzy nowo powstałym cyklonem a jego macierzystym ośrodkiem rozciągać się będzie system frontów atmosferycznych, które przyniosą słabe opady deszczu ze śniegiem i deszczu, głównie w północnej i wschodniej Polsce.

- W czwartek układ niskiego ciśnienia podeśle w naszym kierunku wraz z ciepłym odcinkiem frontu znacznie większą porcję wilgoci, która w zetknięciu z chłodem z północy skutkować będzie dość obfitymi opadami mokrego śniegu, przechodzącymi w deszcz. Front wypchnie na północ zalegające nad krajem zimne powietrze pochodzenia arktycznego, które zostanie zastąpione przez ciepłe i wilgotne masy polarne morskie. Temperatura wzrośnie, ale przez kilka kolejnych dni dominować będzie duże zachmurzenie z okresowymi opadami deszczu - dodaje Kowalczyk.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Małe ocieplenie w drugiej połowie tygodnia

W północnej połowie kraju i na wschodzie w środę będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami oraz opadami śniegu z deszczem i deszczu o sumie do 3-5 l/mkw. Poza tym wystąpi duże i zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 4 st. C w środkowych regionach, do 6 st. C na Przedgórzu Sudeckim. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek na przeważającym obszarze Polski będzie pochmurny z przejaśnieniami. Tylko na północnym zachodzie kraju pojawią się rozpogodzenia i nie powinno tam padać. Poza tym od wschodu w głąb kraju będą postępować opady mokrego śniegu poniżej 5 cm przechodzące w śnieg z deszczem i deszcz rzędu 5-10 l/mkw., lokalnie do 15 l/mkw. W górach spadnie do 15 cm śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie od 2 st. C na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum, do 9 st. C na Podlasiu. Wiatr na zachodzie kraju będzie słaby z południowego zachodu, a na wschodzie okaże się północno-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę.

Piątek we wszystkich regionach przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i opadami deszczu, miejscami mżawki, do 3-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Podkarpaciu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podlasiu. Z kierunku północno-wschodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na Wielkanoc

Wielka Sobota zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, ale okresami będą występować też opady deszczu. Spadnie do 1-3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na wschodzie, przez 10 st. C w środkowej Polsce, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północny i wschodni, słaby i umiarkowany.

Pochmurna aura z przejaśnieniami prognozowana jest również na Niedzielę Wielkanocną. Bez opadów będzie w północno-zachodniej części kraju, w pozostałych regionach zaś może przelotnie padać deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Podkarpaciu, przez 9 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków północnych powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

W Poniedziałek Wielkanocny zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 7 st. C na Pomorzu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na wschodzie. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl