U jednych wyjrzy słońce, u innych spadnie deszcz. Prognoza pogody na święta

Pogoda w Święta Wielkanocne okaże się łaskawa dla mieszkańców zachodnich regionów kraju. Tam można spodziewać się chwil ze słońcem, na pozostałym obszarze aura będzie pochmurna i deszczowa. Do Polski zacznie płynąć cieplejsze powietrze. Sprawdź najświeższą prognozę pogody na Wielką Sobotę, Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu oraz początkowo na krańcach zachodnich i południowych popada deszcz ze śniegiem. W górach, powyżej 1000 metrów nad poziomem morza, wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 12 st. C na Podlasiu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków zmiennych.

Prognoza pogody na Wielkanoc

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu w północnej części kraju. Na pozostałym obszarze Polski nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C w Małopolsce do 13 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W Niedzielę Wielkanocną wypogodzi się na Dolnym Śląsku. W pozostałych regionach będzie pochmurno z opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 10 st. C na Podkarpaciu do 13 st. C na Suwalszczyźnie. Będzie wiać słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Poniedziałek Wielkanocny przyniesie pogodną aurę w zachodniej części kraju. Poza tym niebo będzie pokryte chmurami i popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 11 st. C na Podkarpaciu do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków wschodnich.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Po świętach nawet 17 stopni i burze

Na wtorek dla całej Polski prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. W zachodnich regionach możliwe są burze, podczas których spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach będzie osiągać prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, z wyjątkiem burz, okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl