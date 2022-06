Pod koniec tygodnia miejscami zrobi się gorąco. Nie zabraknie niebezpiecznych zjawisk

Do naszego kraju będzie napływać coraz cieplejsze powietrze. W weekend temperatura sięgnie w niektórych miejscach nawet 28 stopni Celsjusza. Na najbliższe dni synoptycy zapowiadają również burze z porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę.

W czwartek na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce będzie pogodnie i na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalne burze. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu, a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Piątek upłynie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słabo, ze zmiennych kierunków.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Sobota na północy kraju zapowiada się pogodnie. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Na Podkarpaciu może zagrzmieć i w trakcie burz spadnie do 10-20 l/mkw., a w porywach powieje do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna osiągnie od 22 st. C na Podlasiu do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, zmienny.

W niedzielę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Deszcz popada tylko na Podkarpaciu. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu do 25 st. C na Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, ze wschodu.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Początek tygodnia z burzami

Na poniedziałek dla zachodniej części kraju synoptycy prognozują pochmurną aurę z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami. Suma opadów w trakcie wyładowań atmosferycznych sięgnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Na pozostałym obszarze kraju można spodziewać się pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Śląsku. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

