Przed nami wietrzne dni. Widać też powrót opadów śniegu

Szykują się pogodowe zmiany. W drugiej połowie tygodnia przez Polskę będą przechodzić opady deszczu, a w niektórych regionach spadnie również śnieg. Póki co nie należy spodziewać się powrotu mrozu, temperaturę odczuwalną będzie jednak obniżać porywisty wiatr.

W czwartek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie kraju pojawią się opady deszczu. W rejonie Podlasia spodziewać się należy opadów śniegu, a w pozostałych miejscach we wschodniej połowie Polski opady będą mieszane. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr kierunku zachodniego będzie umiarkowany i dość silny, w większości kraju okresami w porywach osiągający prędkość 40-60 kilometrów na godzinę. Na północy rozpędzi się on do 60-80 km/h, a w strefie brzegowej możliwe są porywy przekraczające 80 km/h.

Piątek przyniesie duże zachmurzenie z opadami śniegu na wschodzie kraju, na zachodzie popada deszcz, natomiast w pasie dzielnic centralnych opady będą mieszane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej i Równinie Gorzowskiej. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w niektórych miejscach w porywach sięgnie 40-60 km/h.

Prognoza pogody na weekend

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z opadami deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 5 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60-80 km/h, zachodni.

Na niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu, a na Podlasiu popada również deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h, tylko w strefie brzegowej do 80 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Chłodniej i wietrznie

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże. Na obszarze całej Polski wystąpią opady deszczu, a na Podlasiu spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wiejący z północnego zachodu okaże się dość silny i porywisty, w porywach 60-80 km/h, a w strefie brzegowej do 90 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Autor:ps / prpb

Źródło: tvnmeteo.pl