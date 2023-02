Pogoda na weekend. Uwaga na zawieje śnieżne!

Pogoda w weekend przypomni nam o tym, że w kalendarzu wciąż jest zima. W niektórych częściach Polski pojawią się opady śniegu, którego może spaść naprawdę sporo. Silny wiatr lokalnie spowoduje zawieje. Po tym, jak opady odsuną się od naszego kraju, napłynie mroźne powietrze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby kształtować będzie głęboki układ niskiego ciśnienia z centrum przemieszczającym znad Morza Bałtyckiego w kierunku zachodniej Rosji, ze strefą chłodnego frontu atmosferycznego. Początkowo będzie płynąć za nim chłodne powietrze polarne, a następnie, w ciągu dnia, napłynie mroźne powietrze pochodzenia arktycznego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Prognoza pogody na weekend

Sobota zapowiada się pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy. W drugiej części dnia na północy i zachodzie kraju opady będą przechodzić w sam śnieg i lokalnie spadnie tam go do 5-10 centymetrów. W górach pokrywa śnieżna wzrośnie o 10-20 cm. Niewielkie przejaśnienia pojawią się tylko w niektórych miejscach na południu i wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do 4-6 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, ale w porywach na północy, zachodzie i południu kraju okaże się dość silny. Osiągnie tam prędkość 40-60 kilometrów na godzinę. Takie porywy spowodują zawieje.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Drugiego dnia weekendu niż odsunie się w głąb Rosji, a na aurę w naszym kraju zacznie wpływać rozległy stabilny układ wysokiego ciśnienia znad Wysp Brytyjskich. Nad Polską zalegać będzie dość chłodne powietrze - zapowiada nasz synoptyk. Przewidywana jest duża ilość rozpogodzeń, podczas których, zwłaszcza w nocy i nad ranem, temperatura będzie znacznie spadać - nawet do -10 st. C.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Chmury będą pokrywać niebo przez przeważającą część dnia na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Lokalnie może przelotnie popadać śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 2-3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany - choć na północy i zachodzie w porywach dość silny - północny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Początek kolejnego tygodnia bez opadów

W poniedziałek się wypogodzi i nigdzie nie powinno padać. Większe zachmurzenie może wystąpić tylko w południowych i zachodnich regionach. Temperatura maksymalna osiągnie od -1 st. C i 0 st. C na wschodzie do 2-3 st. C na zachodzie kraju. Z kierunku północno-wschodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Na wtorek prognozowane jest zachmurzenie od małego na południu do dużego na północy kraju. Termometry na obszarze całej Polski pokażą maksymalnie od 2 do 4 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. We wszystkich regionach kraju temperatura maksymalna znajdzie się na poziomie 4-6 st. C. Powieje słaby i umiarkowany północno-zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl