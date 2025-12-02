Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda w Polsce. Przed nami ponure dni. Wszystko przez rosyjski antycyklon

|
Pochmurno
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventuksy.com
Pogodę w Polsce nadal będzie kształtował rosyjski wyż. Nadchodzące dni przyniosą pochmurną i mglistą aurę. W weekend termometry pokażą 8 stopni Celsjusza.

Polska pozostaje pod wpływem rozległego wyżu (antycyklonu) znad Rosji. To układ sięgający po środkową i południową Europę, wymuszający osiadanie powietrza i gromadzenie się wilgoci oraz zanieczyszczeń blisko powierzchni ziemi. Formują się nisko zalegające chmury oraz mgły utrzymujące się miejscami przez cały dzień. Ponadto nad Polską zalega chłodna masa powietrza polarnego.

Pogoda na środę

W środę będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami na zachodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. 

Klatka kluczowa-68645
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventuksy.com

Pogoda na czwartek i piątek

Pochmurna i mglista aura utrzyma się do czwartku. W piątek wkroczy do kraju od zachodu umiarkowanie aktywny front z niewielkimi opadami deszczu. Obejmie on zachód i centrum kraju. Ciśnienie będzie spadać, bo kraj dostanie się w obszar obniżonego ciśnienia rozciągający się od Islandii po Bałkany. Utrzyma się pogoda pochmurna, ale rozpocznie się większy ruch w atmosferze i powieje silniejszy wiatr. Mgły będą stopniowo zanikać. Z południa popłynie pod koniec tygodnia cieplejsze powietrze.

Czwartek przyniesie pochmurną i mglistą aurę z przejaśnieniami na południowym wschodzie i południu Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Pomorzu i Warmii, przez 5 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. 

Piątek zapowiada się pochmurnie i mgliście. Poza tym prognozowane są słabe opady deszczu i mżawki do trzech litrów na metr kwadratowy. Postępować będą one od zachodu w głąb kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Pomorzu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, na północy i wschodzie dość silny wiatr. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?

Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?

Nauka
Uwaga na gęste mgły. Alarmy we wszystkich województwach

Uwaga na gęste mgły. Alarmy we wszystkich województwach

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami, głównie na wschodzie. Na Pomorzu możliwy jest słaby deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 4 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, zwłaszcza w górach. W niedzielę również będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr. 

Klatka kluczowa-68659
Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Morskie Oko
Gałęzie tuż przy drodze do Morskiego Oka. Wiadomo, kto je zostawił
Polska
Mgła, noc
Uwaga na gęste mgły. Alarmy we wszystkich województwach
Prognoza
Awaria prądu na stoku w ośrodku Sunburst Ski and Snowboard w stanie Wisconsin
Awaria na stoku. Na wyciągu utknęło 14 osób
Świat
Osuwisko zeszło w regionie Ukajali
Osuwisko zabiło 13 osób, w tym dzieci
Świat
Pługi śnieżne w Kansas City
Rząd pługów śnieżnych na autostradzie. Najtrudniejsze dopiero przed nimi
Świat
Zniszczona wioska w prowincji Aceh
Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód
Świat
W stanie Waszyngton głaz spadł na przejeżdżający samochód
Wracali do domu, ich auto zmiażdżył głaz
Świat
Mgła, zima
Będzie chłodno i wilgotno, a niebo spowiją chmury. Pogoda na dziś
Prognoza
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc, Geminidy i nie tylko. Co zobaczymy na grudniowym niebie?
Nauka
Pingwiny
Otworzyły kalendarz adwentowy i wyjadały z niego przysmaki
Świat
Mgły, noc
Mglista noc, możliwa mżawka
Prognoza
Smog nocą
Czarne punkty na mapie. Polska się dusi
Smog
Powodzie w Azji
"Modlimy się o siłę oraz ukojenie". Oświadczenie króla Karola
Świat
Zima góry
Tatrzański Park Narodowy zamyka część popularnych szlaków
Polska
Gołoledź, opady marznące - zdjęcie poglądowe
To polskie miasto wciąż nie może sobie poradzić z atakiem zimy
Polska
AdobeStock_1788852409
Polska pod wpływem zgniłego wyżu. Pogoda na 5 dni
Prognoza
Mgły
Ostrzeżenia IMGW w 13 województwach
Prognoza
Rekin z rodziny Centrophoridae
"Dziwne, prehistoryczne zwierzęta", które wkrótce mogą wyginąć
Świat
snieg zima AdobeStock_412963832_1
Zaczęła się zima meteorologiczna. Co z astronomiczną i kalendarzową?
Polska
Mars w obiektywie sondy Viking Orbiter 1
Przesłuchali 28 godzin nagrań z Marsa i odkryli coś niezwykłego
Nauka
Winorośl
Na Sycylii kawa i banany, a w Polsce winorośl. Tak klimat zmienia uprawę roślin
TVN24
Skutki powodzi w Indonezji
Największa katastrofa w historii kraju
Świat
W Hiszpanii stwierdzono pierwsze przypadki afrykańskiego pomoru świń od ponad 30 lat
Wirus powrócił po 30 latach. Władze wezwały na pomoc wojsko
Świat
Smog
Alert RCB. "Prognozowana zła jakość powietrza"
Smog
Tankowiec Mersin u wybrzeży Dakaru
Płynął z rosyjską ropą, nabiera wody. Służby próbują zapobiec wyciekowi
Świat
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Czeka nas kolejny pochmurny dzień
Prognoza
Renifer uciekł ze świątecznej parady
Renifer uciekł ze świątecznego wydarzenia
Świat
Deszcz, noc
Uwaga na marznące opady
Prognoza
Puchacz śnieżny (łac. Bubo scandiacus)
Pojawiły się w Chicago i zleciały się tłumy
Ciekawostki
Indie
Ditwah zbliża się do kolejnego kraju, są już pierwsze ofiary
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom