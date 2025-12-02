Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventuksy.com

Polska pozostaje pod wpływem rozległego wyżu (antycyklonu) znad Rosji. To układ sięgający po środkową i południową Europę, wymuszający osiadanie powietrza i gromadzenie się wilgoci oraz zanieczyszczeń blisko powierzchni ziemi. Formują się nisko zalegające chmury oraz mgły utrzymujące się miejscami przez cały dzień. Ponadto nad Polską zalega chłodna masa powietrza polarnego.

Pogoda na środę

W środę będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami na zachodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na czwartek i piątek

Pochmurna i mglista aura utrzyma się do czwartku. W piątek wkroczy do kraju od zachodu umiarkowanie aktywny front z niewielkimi opadami deszczu. Obejmie on zachód i centrum kraju. Ciśnienie będzie spadać, bo kraj dostanie się w obszar obniżonego ciśnienia rozciągający się od Islandii po Bałkany. Utrzyma się pogoda pochmurna, ale rozpocznie się większy ruch w atmosferze i powieje silniejszy wiatr. Mgły będą stopniowo zanikać. Z południa popłynie pod koniec tygodnia cieplejsze powietrze.

Czwartek przyniesie pochmurną i mglistą aurę z przejaśnieniami na południowym wschodzie i południu Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Pomorzu i Warmii, przez 5 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Piątek zapowiada się pochmurnie i mgliście. Poza tym prognozowane są słabe opady deszczu i mżawki do trzech litrów na metr kwadratowy. Postępować będą one od zachodu w głąb kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Pomorzu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, na północy i wschodzie dość silny wiatr.

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami, głównie na wschodzie. Na Pomorzu możliwy jest słaby deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 4 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, zwłaszcza w górach. W niedzielę również będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com