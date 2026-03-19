Prognoza temperatura na kolejne dni Źródło: ventusky.com

Polska pozostaje pod wpływem wyżu Max z centrami w rejonie Irlandii oraz nad Bałtykiem. W ten obszar od północy wbija się płytka zatoka niżowa ze słabo aktywnym, chłodnym frontem atmosferycznym. Pas chmur i słabego deszczu pchany jest znad Skandynawii przez masy chłodnego powietrza polarnego. Przewędruje ono nad Polską, nieco pogłębiając obecne ochłodzenie.

W kolejnych dniach wał wyżowy rozciągnięty od środkowego Atlantyku po Rosję ma nadal obejmować Polskę, niosąc rozpogodzenia, ale i nocne przymrozki. W chłodnym powietrzu polarnym kontynentalnym znad Rosji temperatura na początku przyszłego tygodnia może wznieść się nieco ponad 10 stopni. We wtorek, wraz z wkroczeniem od zachodu słabo aktywnego frontu ciepłego, może pokropić. Front poprzedza zaledwie leciutkie ocieplenie, które po 25 marca będzie wypierane znad Polski przez rozwijającą się wielką zatoką chłodu. Wyż zacznie ustępować miejsca pochmurnym sztormowym niżom.

Pojawi się deszcz

Piątek w całym kraju zapowiada się pochmurno. W południowej Polsce, później także na północy, spodziewane są większe przejaśnienia. W ciągu dnia pojawią się lokalne, słabe opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy - nie powinno padać tylko na Pomorzu, Podkarpaciu oraz południu Małopolski. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Kaszubach, Podlasiu oraz na Ziemi Łódzkiej do 12 st. C w południowych regionach. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie nam przeważnie pogodne niebo. Tylko na południu dzień będzie pochmurny, wystąpią tam też niewielkie opady deszczu do 3 l/mkw. Wysoko w Karpatach prószyć może słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 st. C na południowym wschodzie, przez 10 st. C w regionach centralnych, do 12 st. C na Pomorzu Zachodnim. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W niedzielę w całej Polsce spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą od 10 st. C na wschodzie, poprzez 11 st. C w centrum, do 13 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na kolejne dni Źródło: ventusky.com

Lokalnie będzie mniej niż 10 stopni

Poniedziałek upłynie pod znakiem kłębiastego zachmurzenia, głównie umiarkowanego, okresami - dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na północy, przez 12 st. C w centralnej Polsce, do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-wschodni, skręcający od zachodu na północno-zachodni, umiarkowany.

Niebo nad Polską będzie we wtorek zachmurzone w umiarkowanym i dużym stopniu. Na zachodzie i w centrum kraju możliwy będzie słaby deszcz do 1-3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 8 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, północno-zachodni.