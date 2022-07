Pogoda na weekend. Wkroczy deszczowy niż z systemem frontów. "Mogą pojawić się zalania i podtopienia"

W weekend do Polski wkroczy pochmurny i deszczowy niż wraz z systemem frontów atmosferycznych, który przyniesie opady deszczu, miejscami intensywne. Mogą pojawić się zalania i podtopienia - ostrzega synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Lokalnie pojawią się też burze. Pierwsze dni sierpnia zapowiadają się deszczowe.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nadchodzącej nocy Polska znajdzie się pod wpływem pogodnego wyżu znad południowej Skandynawii i ulokowana będzie we względnie chłodnej masie powietrza polarnego morskiego - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

W piątek od południowego zachodu stopniowo dostawać się będziemy pod wpływ niżu znad Alp o rodowodzie śródziemnomorskim, który przemieszczając się w kierunku północno-zachodnim przyniesie ze sobą potężne zasoby wilgoci. Nad kraj powoli zacznie docierać coraz cieplejsze powietrze znad południa Europy. Tylko północno-wschodnie regiony Polski pozostawać będą jeszcze w chłodnej masie powietrza polarno-morskiego.

Pogoda na piątek

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu kraju przelotnie popada deszcz o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie też zagrzmi. W burzach spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Możliwy jest opad gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 25 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków wschodnich, będzie słaby i umiarkowany, tylko podczas burzy silny.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Pogoda na weekend

W sobotę pochmurny i deszczowy niż wraz z systemem frontów atmosferycznych wkroczy nad terytorium Polski. Strefa długotrwałych i miejscami intensywnych opadów deszczu obejmie najpierw południe kraju, a w dalszej części dnia rozszerzy się także na województwa centralne i wschodnie. Lokalnie pojawią się burze i opady o charakterze konwekcyjnym, co dodatkowo zwiększy sumaryczną ilość spadłego deszczu. Miejscami, szczególnie w rejonach górzystych i podgórskich, mogą pojawić się zalania i podtopienia - przekazał synoptyk.

Sobota w południowej i centralnej części kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przemieszczającymi się od południowego zachodu w głąb kraju opadami deszczu rzędu 10-30 l/mkw. Na południu miejscami pojawią się także burze, a suma opadów może przekroczyć 50 l/mkw. Tylko na Pomorzu oraz północnym wschodzie Polski w ciągu dnia nie popada. Termometry pokażą maksymalnie od 19s t. C na Dolnym Śląsku, przez 22 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr ze zmieniających się kierunków, umiarkowany, w czasie burzy silny, osiągnie prędkość do 60-80 km/h.

W niedzielę opady stracą nieco na intensywności, a ich strefa w dalszym ciągu obejmująca województwa centralne i wschodnie, zacznie powoli wycofywać się poza granice naszego kraju w kierunku Litwy i Białorusi.

Niedziela zapowiada się pochmurna na wschodzie kraju z opadami deszczu do 10-30 l/mkw. Na południowym wschodzie pojawią się burze. Na pozostałym obszarze Polski prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu w centrum kraju do 5-10 l/mkw. Tylko na zachodzie nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na zachodzie. Powieje przeważnie północno-zachodni, na zachodzie słaby, a na wschodzie umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek i wtorek to przemarsz kolejnej strefy frontowej nad Polską, ale tym razem z zachodu i już znacznie mniej intensywnej.

Na poniedziałek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie . Na północnym wschodzie i zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Na Dolnym Śląsku możliwe są burze z opadem rzędu 10-20 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 20 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wiał ze zmiennych kierunków, na wschodzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie tam do 40-60 km/h, na zachodzie słaby i umiarkowany.

Wtorek przyniesie umiarkowane zachmurzenie, w centrum i na wschodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 23s t. C na Suwalszczyźnie, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni wiatr, skręcający na północno-zachodni, umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl