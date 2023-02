Pogoda na weekend. "Wichura będzie trwała kilkanaście godzin", możliwe też burze

Przed nami weekend pod znakiem gwałtownej aury. Za sprawą cyklonu Ulf do Polski dotrze strefa bardzo silnego i porywistego wiatru oraz deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-owy alert RCB z ostrzeżeniem przed groźną pogodą do osób w całym kraju. O zachowanie ostrożności apelują także władze samorządów. Jak ostrzegł synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk - w sobotę w związku ze zderzeniem dwóch mas powietrza niewykluczone są także burze. Co czeka nas w kolejnym tygodniu? Czy wiatr odpuści? Sprawdź szczegóły prognozy pogody.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Obecnie w naszej części Europy nastąpił okres dominacji aktywnych ośrodków niżowych, które powstają w rejonie północnego Atlantyku i dynamicznie przemieszczają się przez Wielką Brytanię, Morze Północne i południowy Bałtyk w kierunku Białorusi oraz zachodniej Rosji - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Aktualnie Polska znajduje się w zasięgu aktywnego niżu Ulf, którego centrum w ciągu nadchodzącej doby przemieszczać się będzie znad południowej Norwegii nad państwa bałtyckie. Do kraju wkroczył związany z niżem system frontów atmosferycznych, przynosząc opady deszczu, które nadchodzącej nocy miejscami mogą być dość obfite.

Pogoda na 5 dni. Cyklon Ulf w Polsce. Wichury, deszcz, możliwe burze

Najbliższej doby czeka nas bardzo trudna i niebezpieczna pogoda, a to za sprawą nie tyle opadów deszczu, ale głównie ze względu na silny i porywisty wiatr, który wieczorem, po przejściu frontu chłodnego, zacznie nasilać się od północnego zachodu. W nocy strefa silnego wiatru obejmie cały kraj. Na Wybrzeżu i Pomorzu możliwe są porywy przekraczające 100 kilometrów na godzinę. Silny i porywisty wiatr na obszarze kraju utrzymywał się będzie jeszcze w sobotę i dopiero kolejnej nocy, wraz z odsunięciem się wiru nad zachodnią Rosję, nieco osłabnie - ostrzegł synoptyk. Zalegające na krajem ciepłe powietrze zostanie wyparte przez napływające za frontem z północnego zachodu nieco chłodniejsze masy. Przy tak dużej dynamice napływu wilgotnych mas powietrza niewykluczone są także pojedyncze burze.

- Główne uderzenie [wichury - przyp. red.] to będzie piątkowy wieczór i noc i sobota. Natomiast jutro, jak już będzie się kończyć, to wiatr też będzie słabnąć. W tej wichurze ważne jest to, że ona na północy kraju będzie trwała kilkanaście godzin. To nie będzie tak, że przyjdzie powiew, ciach, przewróci jakieś drzewo i sobie pójdzie, i będzie spokój. Niestety, kilkanaście godzin bardzo silnego i porywistego wiatru oznacza, że tych szkód będzie więcej, bo czas trwania tej wichury będzie dość długi i z tym wiążą się główne niebezpieczeństwa - mówił w "Faktach po Południu" na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę początkowo na południu i zachodzie, a następnie także w centrum, zrobi się pochmurno i spadnie deszcz do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami towarzyszyć mu może śnieg. Na północy i wschodzie wystąpi duże zachmurzenie, większe rozpogodzenia możliwe są na północy. Na Podlasiu możliwy jest słaby przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu i północnego zachodu na północy i wschodzie będzie silny i porywisty - do 90 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu może wiać jeszcze mocniej, bo do 100 km/h. Na południu i zachodzie okaże się dość silny i rozpędzi do 50-70 km/h - poinformował Kowalczyk.

Niedziela na południu przyniesie chmury i deszcz do 5-10 l/mkw. W pozostałej części kraju wystąpi duże zachmurzenie z okresowymi rozpogodzeniami do umiarkowanego. Tam nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C w Małopolsce. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Na północy i wschodzie spodziewane są porywy do 70 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z opadami deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem, przemieszczającymi się z zachodu na wschód kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, umiarkowany, a na zachodzie także dość silny wiatr. W porywach będzie osiągał do 60 km/h.

We wtorek możemy spodziewać się chmur i opadów deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 3 st. C na Podlasiu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu będzie dość silny i okresami może rozpędzać się w porywach do 60-80 km/h.

Środa przyniesie nam w całym kraju duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na północnym wschodzie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany - przekazał synoptyk.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24