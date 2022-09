Pogoda na weekend: spadnie kolejna duża porcja deszczu. "Ryzyko podtopień"

Zanim wróci spokój w pogodzie, przed nami dzień z ulewami. Opady w sobotę w niektórych częściach Polski będą ciągłe i intensywne. Lokalnie należy spodziewać się również burz. Po weekendzie deszcz popada już tylko lokalnie i słabo.

Polska nadal będzie znajdować się w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia Peggy. W sobotę na południu i wschodzie kraju swój wpływ zaznaczy strefa pofalowanego frontu chłodnego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Prognoza pogody na weekend

Pierwszego dnia weekendu przeważać będzie pochmurna aura z rozpogodzeniami jedynie na zachodzie kraju. W niemal wszystkich regionach, z wyjątkiem północnego wschodu, wystąpią opady. W zachodniej części Polski będą przelotne rzędu 10-20 l/mkw., a wraz z nimi pojawią się burze. Na południu i wschodzie prognozowane są głównie opady ciągłe, przejściowo intensywne. Spadnie do 20-30 l/mkw., a lokalnie nawet do 40-50 l/mkw., stwarzając ryzyko podtopień. Temperatura maksymalna wyniesie od 13-14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20-22 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie od całkowitego na wschodzie do dużego na zachodzie i w centralnych regionach. W większości kraju wystąpią słabe i umiarkowane przelotne opady deszczu. Na zachodzie i południu lokalnie możliwe są również burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14 st. C na północnym wschodzie do 19-20 st. C na zachodzie. Będzie wiać umiarkowany, w porywach dość silny, północny wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Początek następnego tygodnia pochmurny i z deszczem

Poniedziałek na wschodzie kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury, a dla zachodniej i centralnej Polski prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Lokalnie, zwłaszcza na północy i wschodzie, może słabo i przelotnie popadać deszcz. Temperatura osiągnie maksymalnie od 14-16 st. C na wschodzie do 18-20 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północny.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

We wtorek w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, mieszkańcy wschodniej części kraju mogą spodziewać się natomiast dużego zachmurzenia. Na północnym wschodzie możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 16-17 st. C na wschodzie do 20-22 st. C na zachodzie i w centrum. Wiatr powieje umiarkowane, ze zmiennych kierunków

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Przelotnie padać może lokalnie w centrum i na północy. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na północy do 20-21 st. C na pozostałym obszarze Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl