Układ omega nad Europą. To on będzie rządzić pogodą przez najbliższe dni

W ciągu najbliższych dni do Polski będzie płynąć gorące, a nawet upalne powietrze. W weekend temperatura sięgnie nawet 31 stopni Celsjusza, ale jeszcze większe wartości na termometrach czekają nas na początku następnego tygodnia. Z najnowszej prognozy pogody wynika, że będziemy mogli cieszyć się dużą ilością słońca.

Polska jest w zasięgu pogodnego wyżu Frido z centrum nad krajami bałtyckimi. Będzie się on stopniowo odsuwał w kierunku północno-zachodniej Rosji, jednak ciśnienie w jego centrum będzie wzrastać, w efekcie czego ukształtuje pogodę w przeważającej części naszego kraju w ciągu kolejnych dni, tworząc tak zwany układ omega.

Układ omega. Czym jest?

Czym jest układ omega? Powstaje, gdy linie łączące punkty o takiej samej wartości ciśnienia atmosferycznego układają się w charakterystyczny kształt greckiej litery omega. W obecnym przypadku, jak tłumaczy synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, układ ten tworzy grzbiet górnej fali sięgający południowej Skandynawii oraz niżów znad Islandii i Morza Czarnego. Sprzyja wymianie mas powietrza w kierunku południkowym, tym samym tworzy swoistą blokadę dla cyrkulacji zachodniej. Dzięki temu, że Polska znajduje się w osi fali górnej, płynie do nas ciepłe powietrze z południa Europy, gwarantując przewagę słonecznej pogody - wyjaśnia synoptyk. Jak dodaje, jeżeli taka sytuacja zdarza się latem, sprowadza to do naszego kraju gorące zwrotnikowe powietrze.

Rozkład ciśnienia atmosferycznego na wysokości około pięciu kilometrów, godz. 6 w piątek wetter3.de

Mniej stabilna aura prognozowana jest przejściowo jedynie na krańcach zachodnich za sprawą płytkiej zatoki znad Niemiec, która przesuwać się będzie w kierunku Polski. Poskutkuje to zwiększoną różnicą ciśnienia i silniejszym wiatrem w piątek na zachodzie kraju, a w sobotę również pojedynczymi burzami.

Prognoza pogody na piątek

W piątek będzie przeważać pogodna, a nawet słoneczna aura. Dopiero w godzinach popołudniowych większe zachmurzenie pojawi się na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, gdzie w pierwszej części nocy możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-26 stopni Celsjusza na północy i wschodzie do 29-30 st. C na zachodzie Polski. Wiatr na zachodzie kraju będzie umiarkowany, w porywach dochodząc do 40-50 kilometrów na godzinę, a na wschodzie słaby, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na weekend

Pierwszy dzień weekendu upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, które po południu w zachodnich regionach będzie wzrastać do dużego i pojawią się tam przelotne opady deszczu oraz burze. Podczas wyładowań atmosferycznych możliwe są intensywne opady deszczu rzędu 10-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26-28 st. C na wschodzie i północy do 29-30 st. C w centrum i na zachodzie. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni, jedynie na zachodzie północno-zachodni wiatr.

Niedziela zapowiada się pogodnie i słonecznie. Jedynie na krańcach zachodnich może przelotnie padać, istnieje również ryzyko wystąpienia burz. Temperatura maksymalna osiągnie od 26-28 st. C na wschodzie i w centrum do 30-31 st. C na wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognozowana temperatura Ventusky

Upał na początku kolejnego tygodnia jeszcze większy

Poniedziałek również upłynie pod znakiem słońca. Termometry pokażą maksymalnie od 28-29 st. C na wschodzie do 31-33 st. C na zachodzie kraju. Z kierunku południowo-wschodniego będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Na wtorek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. W zachodnich regionach mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 26-28 st. C na wschodzie do około 30 st. C w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni, jedynie na zachodzie północno-zachodni.

Prognozowane opady Ventusky

