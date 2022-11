Lodowate powietrze uderzy w Polskę. W wielu miejscach sypnie śniegiem

Kiedy spadnie śnieg? Pierwsze opady na nizinach już się pojawiły. Śnieg będzie padać również w ciągu najbliższych dni i najwięcej przybędzie go w południowych regionach. Do Polski dociera arktyczny chłód. W części kraju termometry w najcieplejszych chwilach dnia będą pokazywać kilka stopni na minusie. Najzimniej zapowiada się weekend.

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. W południowych regionach kraju pojawią się opady śniegu i pokrywa śnieżna sięgnie tam 5 centymetrów. Na Mazowszu i Pomorzu może również przelotnie prószyć i spadnie do 1 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, wschodni.

Prognoza pogody na weekend

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z nielicznymi przejaśnieniami. W północnej części kraju okresami będzie padać śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, okresami umiarkowany wiatr z kierunku południowego.

W niedzielę śnieg może spaść na Pomorzu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Śnieg i mróz również na początku następnego tygodnia

Na poniedziałek synoptycy zapowiadają pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady śniegu możliwe są w rejonie Podkarpacia, a na Pomorzu pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z kierunków zmiennych będzie wiać ze słabą i umiarkowaną siłą.

Wtorek we wschodnich regionach przyniesie przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze Polski wypogodzi się. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmienny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

