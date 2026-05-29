Prognoza Szykuje się niespokojny weekend. Co czeka nas potem? Prognoza pogody Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pogodę w Polsce będzie kształtował płytki ośrodek niskiego ciśnienia Laudine znad Skandynawii. W nocy z piątku na sobotę w części kraju pojawią się opady deszczu o sumie do 10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie rozwiną się burze, którym będą towarzyszyć ulewy. Przed groźnymi zjawiskami ostrzega IMGW.

Pogoda na weekend

W sobotę strefa frontowa będzie przemieszczać się dalej na wschód. Nad ranem burze zanikną, ale wrócą po południu, zwłaszcza na południu i miejscami w centrum kraju. Wówczas głównym zagrożeniem będą opady deszczu o natężeniu do 15-30 l/mkw. Nie można wykluczyć opadów gradu. Do wieczora front będzie się rozciągał od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, po Małopolskę, ale opady na nim będą już słabe, o charakterze lokalnym. Tego dnia na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie. Pogodnie będzie jedynie na wschodzie i północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni Celsjusza na wschodzie do 23-24 st. C na zachodzie kraju. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, w porywach dość silny, sięgający 40-50 kilometrów na godzinę.

W niedzielę Polska znajdzie się w polu obniżonego ciśnienia. Będzie przeważać duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na wschodzie i północnym wschodzie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Pogodna aura spodziewana jest tylko na południowym zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19-20 st. C na Suwalszczyźnie do 25-26 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Napłynie polarne, ale ciepłe powietrze

W kolejnych dniach do Polski z zachodu i południowego zachodu napłyną umiarkowanie ciepłe masy powietrza polarnego. Będzie przeważać umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami ze słabymi opadami deszczu.

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Lokalnie w centrum i na wschodzie wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 19-20 st. C na Suwalszczyźnie do 21-22 st. C na pozostałym obszarze kraju. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Wtorek zapowiada się pogodnie. Lokalnie na południu może słabo, przelotnie popadać. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 22-23 st. C na wschodzie do 24 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słabo z południowego wschodu.

Pogodna ma być również środa. Od zachodu nastąpi jednak wzrost zachmurzenia do dużego, wystąpią przelotne opady deszczu i rozwiną się burze. Temperatura osiągnie maksymalnie od 22-23 st. C na zachodzie do 24-25 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com