Synoptyk ostrzega: potężna zatoka chłodu wedrze się do Polski, chwyci mróz

Po chwilach prawdziwej wiosny czeka nas spore rozczarowanie. Jak wskazują pierwsze prognozy, pod koniec kwietnia pogoda będzie się stopniowo zmieniać w bardzo niekorzystny sposób. Według synoptyk tvnmeteo.pl Arlety Unton-Pyziołek zima znów może dać nam o sobie znać - i to w momencie, w którym najbardziej chcielibyśmy korzystać z uroków wiosennej przerwy.

We wtorek Polska w dalszym ciągu będzie pod wpływem ośrodka wyżowego Petra z centrum ulokowanym nad Skandynawią. Jednak - jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek - na obrzeżach wielkiego wyżu obejmującego przeważającą część kontynentu, pogodę kształtują pochmurne niże z południa Europy.

Najpierw "prawdziwie wiosenna aura"...

...potem znaczne ochłodzenie

Pogoda na koniec kwietnia

Oznacza to znacznie chłodniejszą końcówkę kwietna. "W wilgotnych, zimnych masach powietrza rozwijać się będzie zachmurzenie kłębiaste, wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, miejscami zagrzmi" - opisała synoptyk. Ponieważ do majówki jest jeszcze sporo czasu, wiele może się zmienić. Synoptyk zauważyła, że w tym czasie niże znad południowej Europy stoczą walkę o panowanie także w środkowej części kontynentu. "Tym samym od południa mają zacząć wnikać cieplejsze masy powietrza, niosąc wzrost temperatury do 10-14 stopni Celsjusza na północy i 15-20 stopni na południu" - podsumowała.