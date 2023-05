Słoneczna aura wróci już wkrótce. Pogoda na 5 dni

W najbliższe dni miejscami nadal będą towarzyszyły nam chmury i opady deszczu, a nawet burze. Wszystko wskazuje jednak na to, że pogoda zacznie powoli się uspokajać, za co odpowiedzialny będzie wyż Vera znad Atlantyku. Temperatura wciąż będzie utrzymywać się blisko 20 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W okresie prognozy Polska dostanie się pod wpływ rozległego, stabilnego wyżu Vera znad Atlantyku - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Początkowo, zwłaszcza nad południowe i wschodnie regiony, napływać będzie ciepła masa powietrza z południa Europy. Już od godzin popołudniowych, po północnych peryferiach wyżu, zacznie napływać do Polski nieco chłodniejsze powietrze znad północnego Atlantyku.

W nocy z czwartku na piątek przez Polskę przemieści się strefa słabo wyrażonego, chłodnego frontu atmosferycznego, który zaznaczy się głównie "porozrywaną strefą" zachmurzenia chmur piętra średniego i wysokiego. Chłodne powietrze napływające za frontem spowoduje jednak kilkustopniowe spadki temperatury w całym kraju, w efekcie czego w sobotę termometry nie wskażą więcej niż 20 stopni Celsjusza. Weekend będzie zatem bardzo słoneczny, ale umiarkowanie ciepły z chłodnymi nocami i porankami - miejscami na północy kraju możliwe są spadki temperatury poniżej 5-6 st. C.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek w Polsce zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie - nad ranem na południu kraju i częściowo w centrum będzie pochmurno. W godzinach popołudniowych na wschodzie możliwe będą lokalne, słabe burze z przelotnymi opadami deszczu od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podlasiu i Mazurach. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany, jedynie na Pomorzu okresami silniejszy.

Piątek w prawie całym kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie, jedynie na Podkarpaciu możliwe są słabe opady przelotne do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, na Pomorzu w porywach dość silny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie nam słoneczną aurę. Termometry pokażą od 17/18 st. C na wschodzie do 19 st. C na zachodzie i w centrum Polski. Wiatr okaże się północno-wschodni, słaby i umiarkowany, tylko w zachodnich regionach zmienny.

W niedzielę w prawie wszystkich regionach będzie słonecznie, tylko na Pomorzu Zachodnim aura okaże się pogodna bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 20/21 st. C na północy Polski do 22/23 st. C na południu. Początkowo wschodni wiatr, skręcający na południowo-zachodni, będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu okresami silniejszy.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na poniedziałek

Na poniedziałek prognozowana jest pogodna aura, tylko na północy i północnym wschodzie kraju mogą wystąpić słabe opady przelotne. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 18/19 st. C na północy Polski do 22/23 st. C na południu i w centrum. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl