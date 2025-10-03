Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na weekend. Silny wiatr w części kraju. Kogo może ostrzegać IMGW

topola topole wiatr AdobeStock_1648839186_1
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Sprawdź, gdzie może w weekend mocno wiać.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę może w części kraju mocno wiać. IMGW planuje tego dnia wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach:

  • pomorskim, w powiatach nadmorskich;
  • zachodniopomorskim, w powiatach północnych;
  • dolnośląskim, w powiatach południowych;
  • śląskim, w powiatach położonych na południu;
  • małopolskim, w powiatach południowych;
  • podkarpackim, w powiatach położonych na południu regionu.
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Źródło: IMGW
Głęboki cyklon zmieni nam pogodę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Głęboki cyklon zmieni nam pogodę

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: 1648839186

