Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

W sobotę może w części kraju mocno wiać. IMGW planuje tego dnia wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w województwach:

pomorskim , w powiatach nadmorskich;

zachodniopomorskim , w powiatach północnych;

dolnośląskim , w powiatach południowych;

śląskim , w powiatach położonych na południu;

małopolskim , w powiatach południowych;

podkarpackim, w powiatach położonych na południu regionu.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.