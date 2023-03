Rządy stabilnego wyżu Hazal zmierzają ku końcowi. W weekend spłynie arktyczny chłód, wróci śnieg

W kolejnych dniach będziemy pod wpływem zachodniego wyżu, który przyniesie nam mglistą i pochmurną, ale łagodną aurę. Taki stan w pogodzie nie potrwa jednak zbyt długo. W weekend namiesza niż znad Rosji, który przyniesie ze sobą arktyczny chłód i opady śniegu.

Polska pozostaje pod wpływem rozległego, stabilnego wyżu Hazal z centrum nad Wyspami Owczymi, który kształtuje pogodę w tej części Europy już od kilku dni - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Do Polski znad Bałtyku napływać będzie łagodne, wilgotne powietrze. Sprzyjać ono będzie formowaniu się mgieł oraz niskich chmur stratus, które swoim zasięgiem obejmą północną i środkową część kraju. W kolejnych dniach układ wyżowy znad północno-zachodniej Europy osłabnie, a pogodę w Polsce zacznie kształtować aktywny niż znad północno-zachodniej Rosji, który już w sobotę sprowadzi do nas porcję arktycznego chłodu oraz opady śniegu.

Prognoza temperatury w dniach 02-06.03 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek w całym kraju prognozowane jest zachmurzenie: od małego na południu Polski do dużego z rozpogodzeniami w regionach północnych i centralnych. Lokalnie na północnym wschodzie możliwy będzie słaby opad mżawki. Termometry pokażą od 3/4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6/7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr z kierunków północnych.

Piątek zapowiada się pochmurno, ale z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 4/5 st. C na Suwalszczyźnie do 6/7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany, jedynie w północnej części kraju w porywach dość silny.

Pogoda na sobotę i niedzielę

Sobota przyniesie nam duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a we wschodniej Polsce również deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach zobaczymy od 2/4 st. C na wschodzie kraju do 5/6 st. C w zachodnich regionach. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, na północy Polski porywisty.

W niedzielę możemy spodziewać się pochmurnej aury. Przelotnie może padać śnieg, lokalnie deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia termometry wskażą 1/3 st. C w całym kraju. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego i całkowitego zachmurzenia, a na południu i wschodzie Polski mogą wystąpić słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 0/2 st. C na Suwalszczyźnie do 3/4 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny, północno-zachodni wiatr.

Prognoza opadów w dniach 02-06.03 ventusky.com

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl