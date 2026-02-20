Pogoda. Przedwiośnie. To będzie diametralna zmiana

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wyż Gerd odsuwa się znad Polski i ustępuje na dłuższy czas miejsca niżom atlantyckim. W nocy kraj będzie znajdował się jeszcze w mroźnym powietrzu arktycznym.

Pogoda na weekend

W sobotę jednak od zachodu zacznie wkraczać front ze śniegiem przechodzącym na zachodzie i w głębi kraju w deszcz, bowiem znad Oceanu Atlantyckiego zacznie płynąć łagodniejsze polarne powietrze wypierające arktyczny mróz. Polska dostanie się w rozległy obszar niskiego ciśnienia związany z niżami Zantina znad Skandynawii i Alina znad Atlantyku.

W sobotę aura będzie pochmurna z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami śniegu. Spadnie go do 2-5 centymetrów. Śnieg przechodzić będzie stopniowo w deszcz. Wyjątek stanowić będą regiony wschodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na zachodzie. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Układy mają w kolejnych dniach wdzierać się mocno w Europę kończąc zimę i zaczynając przedwiośnie. W szybko przemieszczającym się z zachodu strumieniu powietrza wzrośnie prędkość wiatru, a fronty następować będą jeden po drugim, niosąc deszcz w całej Polsce i topiąc stopniowo zalegający śnieg.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Cały kraj na plusie

Niedziela okaże się pochmurna i mglista. Wystąpią opady deszczu i mżawki, którego spadnie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie pojawią się również opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8-10 st. C na krańcach zachodnich. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h.

Opady deszczu nie ustaną

Poniedziałek przyniesie pochmurną pogodę. Okresami spadnie do 5 l/mkw. deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C na Podlasiu, 8 st. C w centrum kraju oraz 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiał będzie wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, wiejący w porywach z prędkością do 50 km/h.

We wtorek będzie pochmurno i mglisto. Na północnym wschodzie Polski prognozowany jest zanik opadów, poza tym okresami spadnie do 5-10 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na południowym zachodzie. Wiał będzie wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany.

Nawet 15 stopni

Na środę prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnianiami i rozpogodzeniami, szczególnie na zachodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com