Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda. Przedwiośnie. To będzie diametralna zmiana

|
Odwilż, roztopy, przedwiośnie, ciepło
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Czy to koniec zimy? Kolejne dni przyniosą ogromną zmianę w pogodzie. Niże znad Atlantyku przyniosą odwilż i deszcz. W przyszłym tygodniu termometry mogą pokazać nawet 15 stopni Celsjusza.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Wyż Gerd odsuwa się znad Polski i ustępuje na dłuższy czas miejsca niżom atlantyckim. W nocy kraj będzie znajdował się jeszcze w mroźnym powietrzu arktycznym.

Pogoda na weekend

W sobotę jednak od zachodu zacznie wkraczać front ze śniegiem przechodzącym na zachodzie i w głębi kraju w deszcz, bowiem znad Oceanu Atlantyckiego zacznie płynąć łagodniejsze polarne powietrze wypierające arktyczny mróz. Polska dostanie się w rozległy obszar niskiego ciśnienia związany z niżami Zantina znad Skandynawii i Alina znad Atlantyku.

W sobotę aura będzie pochmurna z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami śniegu. Spadnie go do 2-5 centymetrów. Śnieg przechodzić będzie stopniowo w deszcz. Wyjątek stanowić będą regiony wschodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na zachodzie. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

Układy mają w kolejnych dniach wdzierać się mocno w Europę kończąc zimę i zaczynając przedwiośnie. W szybko przemieszczającym się z zachodu strumieniu powietrza wzrośnie prędkość wiatru, a fronty następować będą jeden po drugim, niosąc deszcz w całej Polsce i topiąc stopniowo zalegający śnieg.

Klatka kluczowa-240924
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Cały kraj na plusie

Niedziela okaże się pochmurna i mglista. Wystąpią opady deszczu i mżawki, którego spadnie do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie pojawią się również opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 8-10 st. C na krańcach zachodnich. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h.

Opady deszczu nie ustaną

Poniedziałek przyniesie pochmurną pogodę. Okresami spadnie do 5 l/mkw. deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C na Podlasiu, 8 st. C w centrum kraju oraz 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiał będzie wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, wiejący w porywach z prędkością do 50 km/h.

Czeka nas eksplozja ciepła. Wiemy kiedy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czeka nas eksplozja ciepła. Wiemy kiedy

Arleta Unton-Pyziołek

We wtorek będzie pochmurno i mglisto. Na północnym wschodzie Polski prognozowany jest zanik opadów, poza tym okresami spadnie do 5-10 l/mkw. deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na południowym zachodzie. Wiał będzie wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany.

Nawet 15 stopni

Na środę prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnianiami i rozpogodzeniami, szczególnie na zachodzie i południu kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/h.

Klatka kluczowa-240911
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Vera Petrunina/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaPolskaZima
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Halo słoneczne w Świnoujściu
Halo pojawiło się w Świnoujściu. "To znak"
Polska
Węgry. Autobus wpadł do rowu
Śnieżny chaos. Kilkunastu rannych
Świat
Łosie, Warszawa Białołęka
"Wychodzą na drogi", ale to "my wjeżdżamy w ich przestrzeń"
Polska
Marznące opady, gołoledź, ślisko
Zrobi się niebezpiecznie ślisko. Prawie cały kraj z alarmami
Prognoza
Lawina w Utah
Dziecko ofiarą śmiertelną lawiny
Świat
Śnieżyca w Sapporo
Atak zimy. Setki zamkniętych szkół, paraliż na kolei
Świat
Krzywe Drzewo z Szydłowca
Krzywe Drzewo z Szydłowca. Czy zostanie europejskim drzewem roku?
Polska
Smog
Alert RCB. "Zrezygnuj ze spacerów"
Smog
Tornado
Uszkodzone domy, ranna kobieta. Tornado w stanie Illinois
Świat
Port lotniczy Wiedeń-Schwechat (zdjęcie z 13.01.2026)
Obfite opady śniegu sparaliżowały pracę europejskiego lotniska
Świat
Plastikowe butelki wyrzucone na plaże na wyspie Sanday
"Retro śmieci" zasypały plaże na szkockiej wyspie
Świat
Zima, słonecznie
To będzie dzień z lekkim mrozem i sporą ilością słońca
Prognoza
Sławosz Uznański-Wiśniewski i minilaboratorium Space Volcanic Algae
Są wyniki. Niesamowite efekty polskiego eksperymentu w kosmosie
Nauka
Na Kasprowym Wierchu była piękna pogoda
Służby zawiesiły poszukiwania zaginionego turysty. Powodem trudne warunki
Polska
Nowojorscy policjanci uratowali bielika amerykańskiego z kry na rzece
Uratowali symbol USA z kry na rzece
Świat
Śnieg, zima
Miejscami nocą popada śnieg
Prognoza
Lizbona
Dwa trzęsienia ziemi w pobliżu europejskiej stolicy
Świat
Przeplatanka ciepła z zimnem na początku marca, odchylenie temperatury w swobodnej atmosferze
Czeka nas eksplozja ciepła. Wiemy kiedy
Arleta Unton-Pyziołek
Roztopy
Wkraczamy w termiczne przedwiośnie. Temperatura sięgnie 11 stopni
Prognoza
Lód śryżowy
Lód śryżowy pojawił się w Karkonoszach. Co to za zjawisko
Polska
Śnieg, Rosja
Śnieżyca może przynieść rekordowe opady
Świat
Rekin w wodach Oceanu Południowego
"W wodach Antarktyki nie ma rekinów". A jednak zdarzył się wyjątek
Świat
W wielu miejscach w Japonii nieprzerwanie pada śnieg
Odwołane loty, nie jeżdżą pociągi. Jedna osoba nie żyje
Świat
Smog w Nowym Jorku
Czy smog zwiększa ryzyko rozwoju demencji? Sprawdzili to naukowcy
Smog
Bociany wróciły do Hamburga w środku zimy
Jako pierwszy wrócił do "bocianiej stolicy Niemiec"
Świat
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
shutterstock_2731811993
W Wielkiej Brytanii takiej zimy nie było od lat
Świat
Pożar Ranger Road w Oklahomie
Spłonęły domy, pastwiska, pola. Megapożar szaleje
Świat
Zima śnieg
Tutaj w czwartek sypnie śniegiem
Prognoza
Kasprowy Wierch - zdjęcie poglądowe
Wjechał kolejką i zaginął. Poszukiwania 30-latka w Tatrach
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom