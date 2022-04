Polska pomiędzy ciepłem a zimnem. Co dalej? "Kolejny zimowy epizod"

Pogodę w Polsce kształtują kolejne niże oraz fronty atmosferyczne i to się szybko nie zmieni. Mało tego, jak zapowiadał we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, czeka nas kolejny zimowy epizod. Śnieg ma spaść w weekend.

Polska "między dwiema strefami"

Z południowego zachodu Europy napływa ciepłe powietrze, ale Polski dotyka ono w niewielkim stopniu - wdziera się tylko do południowych regionów. Jak dodał Wasilewski, to ciepło mocno odczuwalne jest na południu kontynentu - na Krecie we wtorek zmierzono 26 st. C. Od północy i północnego zachodu Europy płynie z kolei zimne powietrze. Dlatego w Norwegii i Finlandii temperatura wynosi około 1 st. C.