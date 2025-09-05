Masz plany na weekend? Lepiej sprawdź pogodę

W weekend pogoda nie będzie nas rozpieszczać. W wielu regionach kraju popada deszcz, pojawią się też burze. Nowy tydzień przyniesie odmianę pogody.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Sobota przyniesie pochmurną pogodę. Poza tym spodziewane są opady deszczu, miejscami przelotne, które przemieszczać się będą od Dolnego Śląska w kierunku Suwalszczyzny. Lokalnie na wschodzie, północy i również w centrum kraju pojawią się burze, podczas których spadnie 20-40 l/mkw. W drugiej części dnia od południowego zachodu postępować mają w głąb kraju rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 19-20 stopni Celsjusza na zachodzie do 24-26 st. C na wschodzie kraju. Lokalnie, na krańcach wschodnich, temperatura może sięgnąć 27-28 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, jedynie na wschodzie - słaby i zmienny.

Na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie od małego i umiarkowanego na zachodzie do dużego i całkowitego. Poza tym na północy i wschodzie pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, a lokalnie mogą rozwinąć się także burze. Nad ranem miejscami na zachodzie i w centrum kraju przewidywane są silne zamglenia i mgły. Maksymalna temperatura nie przekroczy 20-21 st. C na północy oraz 22-23 st. C na południu i w centrum kraju. Nadciągnie słaby, zmienny wiatr.

Prognoza na poniedziałek, wtorek i środę

Poniedziałek będzie pogodny, opady deszczu nie są prognozowane. Maksymalna temperatura wyniesie od 23-24 st. C na północy do 24-25 st. C na południu i w centrum kraju. Powieje wiatr słaby, południowo-wschodni.

We wtorek będzie pogodne, a opady deszczu nie wystąpią. Na zachodzie Polski przejściowo pojawi się duże zachmurzenie. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24-25 st. C na północy i 26-27 st. C na południu i w centrum kraju. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu.

Środa będzie pogodna, choć na zachodzie prognozowane są miejscami słabe opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie od 25-26 st. C na północy do 28-30 st. C na południu i w centrum Polski. Powieje wiatr umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl