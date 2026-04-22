Prognoza Pogoda. Szykuje się załamanie pogody. Powróci chłód Arleta Unton-Pyziołek

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Polska pozostaje pod wpływem pogodnego układu wysokiego ciśnienia znad północnego Atlantyku. Ale od wschodu w ten obszar wyżowy lekko wbije się niż Ximena znad Rosji, wtrącając się w słoneczną pogodę chmurami i słabym deszczem na południowym wschodzie. Z północy popłynie kolejna porcja chłodnego powietrza, które obejmie wschodnie regiony kraju. Pozostała część Polski znajdzie się w łagodniejszej masie powietrza, stąd na zachodzie temperatura wzrośnie do około 17 stopni Celsjusza.

Nawet 17 stopni

W czwartek na niebie pojawią się kłębiaste chmury. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie i południu okresowo duże. W południowo-wschodniej Polsce lokalnie może padać słaby deszcz do 2 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 12 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centralnych regionach, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Północno-zachodni wiatr będzie przeważnie umiarkowany, tylko w północnej i wschodniej Polsce momentami dość silny, z porywami o prędkości do 50-60 kilometrów na godzinę.

Piątek zapowiada się raczej pochmurno, a na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami może padać słaby deszcz do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, rozwijający w porywach do 50 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Załamanie pod koniec tygodnia. Pogoda na weekend

W piątek i sobotę ciśnienie nieco spadnie, a Polska znajdzie się pod wpływem niżów znad Rosji oraz Skandynawii. W strefie frontów atmosferycznych znajdzie się północny wschód i wschód kraju, jednak niesione przez nie opady będą na ogół słabe. Z zachodu napłynie łagodniejsze powietrze polarne, w którym temperatura może miejscami przekroczyć 15 stopni, a na południu sięgnie nawet 18-19 st. C. Jednak zachodni i północno-zachodni wiatr będzie obniżał jej odczucie.

Sobota przyniesie nam pochmurne niebo z przejaśnianiami, tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresowo popada deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centralnej Polsce, do 18 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach sięgając do 50-70 km/h, a szczególnie silny ma być na północy.

W niedzielę nastąpi kolejne uderzenie zimna z rejonów podbiegunowych. Nad wschodnią Europą mocniej zawiruje niż i zaciągnie masy arktycznego powietrza. W dzień spodziewane jest duże zachmurzenie przejaśnieniami. Nie powinno padać jedynie na północnym zachodzie - poza tym wystąpią przelotne opady deszczu do 2-5 l/mkw. oraz krupy śnieżnej. Na północnym wschodzie i wschodzie może padać deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą od 5-6 st. C na Podlasiu, przez 9-10 st. C w centrum, do 12 st. C na Śląsku. Powieje północno-zachodni, dość silny i silny wiatr, rozwijający w porywach prędkość do 60-80 km/h, a na północnym wschodzie - 90 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W nadchodzącym tygodniu Polska wkroczy w zatokę chłodu, która do majówki ma się niestety pogłębiać. Stacjonujący nad północno-zachodnią Europą i Atlantykiem wyż będzie wspomagał niż nad Rosją w zaciąganiu chłodu prosto z północy. W masach takich kłębią się chmury, ale deszczu spadnie z nich niewiele. Ciepłe masy powietrza i porządny deszcz wciąż trzymają się południa Polski.

Poniedziałek upłynie pod znakiem kłębiastego zachmurzenia, małego i umiarkowanego. Tylko na wschodzie okresami okaże się ono jeszcze duże z niewielkim przelotnym deszczem. Temperatura wyniesie maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w regionach centralnych i na Podkarpaciu, do 12-13 st. C na zachodzie. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny z porywami osiągającymi do 50-60 km/h.