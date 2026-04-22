Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda. Szykuje się załamanie pogody. Powróci chłód

|
Lekki śnieg, wiosna
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Pogoda w Polsce. Panowanie słonecznej, wyżowej aury w Polsce powoli dobiega końca. W weekend czeka nas załamanie pogody - miejscami może padać nawet deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna. Do tego odczujemy wpływ silnych podmuchów wiatru.

Polska pozostaje pod wpływem pogodnego układu wysokiego ciśnienia znad północnego Atlantyku. Ale od wschodu w ten obszar wyżowy lekko wbije się niż Ximena znad Rosji, wtrącając się w słoneczną pogodę chmurami i słabym deszczem na południowym wschodzie. Z północy popłynie kolejna porcja chłodnego powietrza, które obejmie wschodnie regiony kraju. Pozostała część Polski znajdzie się w łagodniejszej masie powietrza, stąd na zachodzie temperatura wzrośnie do około 17 stopni Celsjusza.

Nawet 17 stopni

W czwartek na niebie pojawią się kłębiaste chmury. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie i południu okresowo duże. W południowo-wschodniej Polsce lokalnie może padać słaby deszcz do 2 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 12 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centralnych regionach, do 17 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Północno-zachodni wiatr będzie przeważnie umiarkowany, tylko w północnej i wschodniej Polsce momentami dość silny, z porywami o prędkości do 50-60 kilometrów na godzinę.

Piątek zapowiada się raczej pochmurno, a na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami może padać słaby deszcz do 3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 st. C na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, rozwijający w porywach do 50 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Załamanie pod koniec tygodnia. Pogoda na weekend

W piątek i sobotę ciśnienie nieco spadnie, a Polska znajdzie się pod wpływem niżów znad Rosji oraz Skandynawii. W strefie frontów atmosferycznych znajdzie się północny wschód i wschód kraju, jednak niesione przez nie opady będą na ogół słabe. Z zachodu napłynie łagodniejsze powietrze polarne, w którym temperatura może miejscami przekroczyć 15 stopni, a na południu sięgnie nawet 18-19 st. C. Jednak zachodni i północno-zachodni wiatr będzie obniżał jej odczucie.

Sobota przyniesie nam pochmurne niebo z przejaśnianiami, tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresowo popada deszcz do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centralnej Polsce, do 18 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach sięgając do 50-70 km/h, a szczególnie silny ma być na północy.

W niedzielę nastąpi kolejne uderzenie zimna z rejonów podbiegunowych. Nad wschodnią Europą mocniej zawiruje niż i zaciągnie masy arktycznego powietrza. W dzień spodziewane jest duże zachmurzenie przejaśnieniami. Nie powinno padać jedynie na północnym zachodzie - poza tym wystąpią przelotne opady deszczu do 2-5 l/mkw. oraz krupy śnieżnej. Na północnym wschodzie i wschodzie może padać deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą od 5-6 st. C na Podlasiu, przez 9-10 st. C w centrum, do 12 st. C na Śląsku. Powieje północno-zachodni, dość silny i silny wiatr, rozwijający w porywach prędkość do 60-80 km/h, a na północnym wschodzie - 90 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

W nadchodzącym tygodniu Polska wkroczy w zatokę chłodu, która do majówki ma się niestety pogłębiać. Stacjonujący nad północno-zachodnią Europą i Atlantykiem wyż będzie wspomagał niż nad Rosją w zaciąganiu chłodu prosto z północy. W masach takich kłębią się chmury, ale deszczu spadnie z nich niewiele. Ciepłe masy powietrza i porządny deszcz wciąż trzymają się południa Polski.

Poniedziałek upłynie pod znakiem kłębiastego zachmurzenia, małego i umiarkowanego. Tylko na wschodzie okresami okaże się ono jeszcze duże z niewielkim przelotnym deszczem. Temperatura wyniesie maksymalnie od 8 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w regionach centralnych i na Podkarpaciu, do 12-13 st. C na zachodzie. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny z porywami osiągającymi do 50-60 km/h.

Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom