Pogoda. Mroźny antycyklon. Kiedy będzie najzimniej

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska dostanie się pod wpływ mroźnego wyżu (antycyklonu) z rejonu północnej Europy. Znad dwóch mórz - Grenlandzkiego oraz Barentsa - napływać będzie chłodna masa powietrza arktycznego, morskiego.

Będzie coraz chłodniej

Na przeważającym obszarze kraju w czwartek będzie pochmurno. Na Podhalu i Podbeskidziu wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -10/-7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -4/-2 st. C w centrum, do 0-2 st. C na południu. Powieje umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Piątek przyniesie pochmurną aurę na przeważającym obszarze kraju. Termometry pokażą od -12/-10 st. C na Suwalszczyźnie, przez -6/-4 st. C w centrum, do -2/-1 st. C na południu. Nadciągnie umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Kilkanaście stopni mrozu

W sobotę aura na północy będzie pogodna i słoneczna. Na pozostałym obszarze kraju czeka nas zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od -12/-10 st. C na Suwalszczyźnie, przez -8/-6 st. C w centrum, do -5/-3 st. C na południu i zachodzie. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje ze wschodu.

Niedziela przyniesie pogodną i słoneczną aurę bez opadów. Na termometrach zobaczymy od -13/-11 st. C na Suwalszczyźnie, przez -8/-6 st. C w centrum, do -6/-4 st. C na południu i zachodzie. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni wiatr.

W poniedziałek czeka nas pogodna aura bez opadów. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od -11/-9 st. C na Suwalszczyźnie, przez -7/-5 st. C w centrum, do 0-2 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com