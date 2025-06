Ponad 30 stopni już wkrótce, ale na horyzoncie widać zmianę

Koniec weekendu w części kraju zapowiada się z temperaturą przekraczającą 30 stopni Celsjusza. Jak długo zostanie z nami upalna aura? Kolejne dni przyniosą spadek wartości na termometrach, ale wystąpi ryzyko burz.

Polska pozostaje pod wpływem układu wysokiego ciśnienia Xara. Napływa do nas strumień ciepłych mas powietrza o cechach charakterystycznych dla klimatu zwrotnikowego. Zarówno w nocy z soboty na niedzielę, jak i w niedzielę dominować będzie przewaga pogodnej aury.

O ile noc na wschodzie kraju będzie jeszcze dość chłodna - minimalna temperatura będzie oscylować w okolicach 7-9 stopni Celsjusza - to dzień zdecydowanie zrekompensuje wszystkim chłodny poranek. W całym kraju będzie bardzo ciepło, a na zachodzie upalnie, z temperaturą maksymalną rzędu 30-32 st. C.

Nie spodziewamy się opadów deszczu, jednak już wieczorem strefa pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego znad Niemiec zbliży się do polskiej granicy. W efekcie po godzinie 18 na zachodnich krańcach Polski mogą pojawić się pojedyncze burze.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę będzie słonecznie. W godzinach wieczornych na krańcach zachodnich kraju istnieje ryzyko wystąpienia burzy. Maksymalna temperatura wyniesie od 24-25 st. C na wschodzie Polski, przez 26-27 st. C w centrum, do 29-32 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Pogoda na poniedziałek

W nocy z niedzieli na poniedziałek front atmosferyczny będzie się przemieszczał powoli z zachodu na wschód, przynosząc wzrost zachmurzenia oraz miejscami słabe i umiarkowane opady deszczu. Z uwagi na tendencję frontu do zafalowania, strefa opadów deszczu prawdopodobnie nie będzie jednolita i znajdą się miejsca, gdzie opad będzie zaledwie symboliczny.

W poniedziałek na wschodzie kraju będzie pogodnie. Na zachodzie i w centrum spodziewamy się dużego zachmurzenia ze stałymi oraz przelotnymi opadami deszczu o niewielkim natężeniu od 1 do 5 l/mkw. Lokalnie, zwłaszcza na południu, możliwe są umiarkowane i silne burze z gradem. Deszczu może tam spaść od 20 do 40 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21-23 st. C na zachodzie, przez 24-26 st. C w centrum, do 26-28 st. C na wschodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni, od zachodu skręcający na północno-zachodni. W porywach może nabrać siły.

Pogoda na wtorek

We wtorek w całym kraju wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Słabe opady deszczu możliwe będą jedynie na południowym wschodzie. Maksymalna temperatura powietrza wyniesie 19-20 st. C na północnym wschodzie i 22-23 st. C w pozostałej części kraju. Wiatr będzie umiarkowany. Na północy w porywach może stawać się dość silny - jego maksymalna prędkość wyniesie 40-50 km/h.

Pogoda na środę

W środę również będzie pochmurno. Na północy kraju lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 19-20 st. C na północnym wschodzie i 24-25 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr umiarkowany, jedynie na północy w porywach dość silny. Maksymalna prędkość, jaką osiągnie, to 40-50 km/h.

Pogoda na czwartek. Pogoda na Boże Ciało

W czwartek będzie pogodnie. Nie spodziewamy się opadów deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie od 19-20 st. C na północy do 22-23 st. C na południu kraju. Wiatr będzie umiarkowany. Na północy kraju w porywach powieje on silniej.

