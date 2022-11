Polska w kleszczach zimna. Mróz "zostanie dłużej, niż zakładały wcześniejsze wyliczenia"

Pogoda w tym tygodniu zmieni się z jesiennej w zimową. Spadnie śnieg i chwyci mróz. Najniższą temperaturę synoptycy prognozują na weekend i początek następnego tygodnia. Nocami i o poranku na wschodzie Polski może być nawet -10 stopni Celsjusza.

Polska znalazła się w kleszczach zimnego wyżu Erik znad Skandynawii oraz pochmurnych deszczowych układów niżowych znad Ukrainy i zachodniej Europy. Nad południową i południowo-wschodnią Polską przemieszcza się chłodny front atmosferyczny, który w czwartek będzie odsuwać się w kierunku Bałkanów. Z północnego wschodu, znad Rosji, płynie zimne powietrze pochodzenia arktycznego - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Czwartek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na południu kraju wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem do 3 litrów wody na metr kwadratowy, spadnie również do 1-2 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny.

Synoptyk: pierwszy oddech zimy w Polsce

W ciągu kolejnych dni sytuacja baryczna sprzyjać będzie rozwijaniu się i umacnianiu potężnej zatoki chłodu, która zostanie z nami dłużej, niż zakładały to wcześniejsze wyliczenia, bo do tygodnia - zapowiada nasza synoptyk. Jak tłumaczy, będzie to spowodowane cyrkulacją powietrza w wyżu znad Skandynawii i niżu przemieszczającego się nad wschodnią Europą. - To połączenie skutkujące najgorszym typem pogody jesienią. Układ niskiego ciśnienia podrzucać będzie bowiem dużą ilość wilgoci, sprzyjając formowaniu się chmur nisko nad ziemią, z których słabo może padać śnieg. Poczujemy pierwszy w tym sezonie oddech zimy - podsumowuje Unton-Pyziołek.

Według prognoz, w niedzielny i poniedziałkowy poranek w pobliżu wschodniej granicy Polski temperatura będzie spadać nawet do -10 stopni Celsjusza. Przy nocnych rozpogodzeniach tak zimne powietrze może dotrzeć do wschodnich regionów naszego kraju. Mroźne będą również poprzednie noce i poranki.

Prognozowana temperatura na wysokości dwóch metrów na poniedziałek rano Climate Reanalyzer, Climate Change Institute, University of Maine, USA

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnej aury, ale będzie się również przejaśniać. Na Pomorzu oraz na zachodzie i południu kraju możliwe są okresowe opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a w górach śniegu do 5-10 cm. We wczesnych godzinach porannych na północnym wschodzie kraju temperatura znajdzie się w granicach od -5 do -8 st. C. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od -3 st. C na Podlasiu, przez 0 st. C w centrum, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na weekend

Na sobotę prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie kraju pojawią się słabe opady śniegu rzędu 2-3 cm. O poranku we wschodnich regionach temperatura wyniesie minimalnie od -6 do -9 st. C. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w środkowych regionach, do 1 st. C na Pomorzu. Z kierunków wschodniego i północnego będzie wiać słabo i umiarkowanie.

W niedzielę również zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W północno-wschodnich regionach spadnie do 1-2 cm śniegu. Wcześnie rano we wschodniej Polsce przewidywany jest mróz od -6 do -9 st. C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia osiągnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum, do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Mróz w poniedziałek rano nawet do -10 stopni

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie, ale tak jak w weekend, będzie się przejaśniać i wypogadzać. Na północy kraju możliwe są słabe opady śniegu do 1-2 cm. O poranku na wschodzie wystąpi mróz od -7 do -10 st. C. Termometry pokażą maksymalnie w ciągu dnia od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl