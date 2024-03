Weekend zapowiada się pochmurny i deszczowy. Nowy tydzień przyniesie ocieplenie, ale i gwałtowną aurę. W części kraju mogą pojawić się burze, którym towarzyszyć będzie silny wiatr. Temperatura w połowie tygodnia sięgnie 16 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W sobotę czeka nas duże zachmurzenie z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, które głównie są prognozowane po południu na zachodzie kraju. Poza tym popada deszcz, miejscami spadnie go do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Podlasiu do 15 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni i zachodni wiatr.

Pogoda na Niedzielę Palmową i poniedziałek

Niedziela upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia - od umiarkowanego do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni.

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Deszcz pojawi się na zachodzie i w centrum kraju, możliwe są też burze. Podczas wyładowań spadnie opad rzędu 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny, południowo-wschodni wiatr, który okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl