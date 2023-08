Pogoda na weekend, pogoda na 5 dni: temperatura będzie rosnąć. Możliwe nawet 30 stopni

W nadchodzących dniach czeka nas zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Lokalnie zagrzmi. Pod koniec tygodnia aura - w ostatnich dniach miejscami przypominająca bardziej jesienną niż letnią - poprawi się. W weekend, będący częścią tak zwanego długiego weekendu, zrobi się cieplej i pogodniej.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Środa przyniesie zmienne zachmurzenie. Na wschodzie kraju pojawią się stopniowo zanikające burze. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz wiatr w porywach wiejący z prędkością do 60-80 kilometrów na godzinę. Na zachodzie miejscami prognozuje się słabe, przelotne opady deszczu do trzech l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek na Pomorzu i Warmii przelotnie popada deszcz. Na Podkarpaciu pojawią się burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. W pozostałych regionach kraju dopisze pogodna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Piątek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Powieje przeważnie słaby wiatr z zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się na ogół słoneczna. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21 st. C na Podlasiu do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby, miejscami umiarkowany, zmienny.

Na niedzielę w zachodniej części kraju prognozuje się przelotny deszcz i burze., podczas których spadnie do 10-20l/mkw., a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 km/h. W pozostałej części Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Niewykluczone jest 30 st. C w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl