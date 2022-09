Zimno wam? Mamy trochę dobrych wiadomości

W weekend temperatura wzrośnie miejscami do 19 stopni Celsjusza. Ciepło zostanie z nami przez chwilę - już w środę temperatura maksymalna nigdzie nie będzie dochodzić do 15 stopni Celsjusza.

W nocy pogodę w Polsce będzie kształtował klin wyżu, którego centrum przemieści się znad Austrii nad Bałkany. Napłynie do nas jeszcze chłodne powietrze z głębi kontynentu, ale już w sobotę cyrkulacja w atmosferze zacznie się zmieniać i w weekend wleje się do nas nieco cieplejsze powietrze z południowego zachodu.

W sobotę wyż odsunie się w kierunku Morza Czarnego, a obszar podwyższonego ciśnienia nad naszym krajem zostanie od zachodu stopniowo zastąpiony niżem, rozciągającym się znad północnego Atlantyku aż po Danię.

Pierwszym zwiastunem przebudowy pola barycznego nad Polską będzie niebo całkowicie zasnute bezopadowymi chmurami piętra wysokiego na północnym zachodzie kraju.

Pogoda na weekend

W sobotę o poranku na wschodzie i południu kraju pojawią się lokalne mgły. Poza tym wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Na krańcach północno-wschodnich miejscami możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr.

W niedzielę rano zrobi się na zachodzie kraju mglisto. Oprócz zjawisk ograniczających widzialność synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Na Śląsku okresami popada deszcz do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. na Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni i południowo-zachodni wiatr okaże się słaby.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami, okresami popada też deszcz do pięciu l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków południowych.

Wtorek zapowiada się pochmurny z rozpogodzeniami. Poza tym przelotnie popada deszcz o sumie 5-10 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, będzie on słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z niewielkimi przejaśnieniami. Spadnie też deszcz rzędu 5-10 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 12 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany, jednak okresami dość silny, wiatr z zachodu.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl