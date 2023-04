Pogoda na weekend. Chłodna końcówka kwietnia. Możliwe są burze

Przed nami deszczowe i pochmurne dni. W weekend mogą pojawić się burze, podczas których spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie 16 stopni Celsjusza. Aura nie będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz.

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy i wschodzie kraju przelotnie popada deszcz do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego. Po południu prognozowane są opady deszczu o sumie do 5 l/mkw. na krańcach zachodnich Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C miejscami na zachodzie i południu. Wiatr południowy i zachodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Prognozuje się przemieszczające od południowego zachodu w głąb kraju opady deszczu rzędu 5-20 l/mkw. oraz burze. Tylko na północnym zachodzie na ogół padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 st. C na Pomorzu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Powieje zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Niedziela zapowiada się pochmurna z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie okresami popada deszcz do 5 l/mkw. Możliwe są burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 12 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z północny będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Prognozowane porywy w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl