Opady czy słońce? Jakie będą ostatnie dni zimy

Im bliżej astronomicznej wiosny, której początek w tym roku przypadnie na niedzielę, tym w pogodzie będzie więcej słońca. Poranki we wschodnich regionach kraju okażą się jednak mroźne, z temperaturą spadającą do -9 stopni Celsjusza.

W środę nad Polską zaznaczy się wpływ układu wysokiego ciśnienia znad północno-zachodniej Rosji. Napływać będzie początkowo łagodne wilgotne powietrze polarne morskie, natomiast pod koniec dnia z północnego wschodu napłynie chłodniejsze powietrze polarne kontynentalne o zdecydowanie mniejszej wilgotności - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Środa początkowo przyniesie duże zachmurzenie, ale w ciągu dnia będą pojawiać się liczne rozpogodzenia. Słabe opady deszczu, rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy, wystąpią w pierwszej części dnia na południu kraju. Na pozostałym obszarze padać nie powinno, jednak z uwagi na rodzaj zachmurzenia, lokalnie - zwłaszcza w rejonie Kujaw, Warmii i Mazur - nie można wykluczyć, że słabo i przelotnie popada.

Temperatura maksymalna wyniesie od 8-9 stopni Celsjusza na wschodzie i północy do 11-13 st. C na południu i zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

W czwartek nad ranem na południu i zachodzie kraju zachmurzenie będzie duże z zanikającymi zamgleniami, a lokalnie mgłami. W ciągu dnia można liczyć na liczne rozpogodzenia do zachmurzenia małego i bezchmurnego nieba. Termometry pokażą maksymalnie od 4-6 st. C na wschodzie do 11-13 st. C na zachodzie kraju. Poranek we wschodnich regionach będzie mroźny, ze spadkami temperatury od -6 do -4 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni wiatr.

Piątek upłynie pod znakiem małego zachmurzenia, lokalnie umiarkowanego. Opady nie są prognozowane. W godzinach porannych we wschodniej połowie kraju, zwłaszcza na krańcach wschodnich, będzie mroźno. Temperatura znajdzie się w granicach od -9 do -6 st. C. Termometry w najcieplejszej chwili dnia wskażą natomiast od 5-6 st. C na wschodzie do 9-10 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach ventusky.com

Prognoza pogody na weekend

Pierwszego dnia weekendu się wypogodzi. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5-7 st. C na wschodzie do 9-11 st. C na zachodzie kraju. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku północno-wschodniego.

W niedzielę, pierwszego dnia astronomicznej wiosny, czeka nas słoneczna aura. Temperatura sięgnie maksymalnie od 7-8 st. C na wschodzie do 8-10 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl