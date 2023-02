Najpierw wichury, potem powrót śniegu i mrozu

Gwałtowna zmiana pogody czeka nas w ciągu najbliższych dni. W piątek oraz w weekend będzie bardzo silnie wiać, w porywach nawet do 90 kilometrów na godzinę. Po przejściu wichur ochłodzi się, na terenie części kraju chwyci lekki mróz i pojawią się opady śniegu.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Czwartek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. W zachodniej części kraju po południu pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni.

Silny wiatr od piątku

Na piątek synoptycy prognozują pochmurną aurę z deszczem w całej Polsce. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągający do 40-80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

W sobotę zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Na obszarze całego kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a na Podlasiu spadnie śnieg. Temperatura maksymalna osiągnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, silny i porywisty, rozpędzając się do 60-90 km/h.

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Sucho będzie na Śląsku, poza tym wszędzie pojawią się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr, okresami w porywach do 40-60 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Mróz w części Polski w poniedziałek

Poniedziałek zapowiada się na ogół pochmurno. We wschodniej i centralnej części kraju przelotnie popada śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Pomorzu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl