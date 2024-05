Wkrótce czeka nas zmiana pogody

W najbliższych dniach będzie słonecznie i ciepło. Aura zacznie się psuć w piątek za sprawą niżu, który przyniesie opady. Na weekend prognozowany jest przelotny deszcz, a temperatura nie przekroczy 24 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem wyżu Uwe z centrum nad zachodnią Rosją. - W obszar wyżowy wbiła się słaba zatoka niżowa z chłodnym frontem, który zaznacza się strefą większego zachmurzenia kłębiastego od Finlandii po Bałkany - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że strefa ta przemieszcza się również nad Polską, pchana od wschodu przez chłodne masy powietrza polarnego. W czwartek centrum wyżu przemieszczać się ma w stronę Bałtyku, a Polska pozostanie w jego zasięgu.

Dopiero w piątek sytuacja baryczna zacznie się zmieniać, kiedy to od wschodu i południa obejmą kraj niże wraz z deszczowymi frontami atmosferycznymi.

Od soboty aurę kształtować ma głównie układ niżowy znad południowo-zachodniej Europy. Chłodne masy powietrza polarnego będą wypierane od zachodu i południowego zachodu przez łagodniejsze masy, które definitywnie położą kres przymrozkom.

Pogoda na środę

Środa zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 17-18 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek dopisze pogodna aura. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 17 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 20-21 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

W piątek wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie wzrastające na północnym wschodzie i południowym wschodzie Polski do dużego. Tam też popada deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Podkarpaciu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu do pięciu l/mkw. Tylko na północnym zachodzie kraju na ogół nie będzie padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Podkarpaciu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, słaby i umiarkowany. Czeka nas pochmurna niedziela z przejaśnieniami. Na północy i południu Polski przelotnie popada deszcz rzędu pięciu l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na północy i Podkarpaciu, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie. Wiatr wschodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl